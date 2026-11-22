Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại hai nút giao Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn và Võ Chí Công - Xuân La, bắt đầu từ ngày 24/11/2026. Theo đó, ô tô đi trên làn hỗn hợp theo hướng từ Cầu Giấy đến cầu Nhật Tân được phép đi thẳng và rẽ phải tại hai nút giao này.

Từ ngày 24/11, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh giao thông tại hai nút giao trên đường Võ Chí Công. (Ảnh minh họa).

Cụ thể, theo phương án mới, tại hai nút giao Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn và Võ Chí Công - Xuân La, ô tô lưu thông trên làn hỗn hợp theo chiều từ Cầu Giấy đi cầu Nhật Tân được phép đi thẳng hoặc rẽ phải. Phương án được áp dụng từ ngày 24/11/2026.

Để triển khai, Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông điều chỉnh hệ thống biển báo, vạch kẻ đường theo phương án mới, bảo đảm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT; đồng thời xử lý các biển báo, vạch sơn hiện trạng không còn phù hợp.

Ban Duy tu phối hợp với Trung tâm Điều khiển giao thông, Công an TP Hà Nội điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu tại hai nút giao và các nút lân cận, phù hợp với phương án tổ chức giao thông và lưu lượng phương tiện thực tế.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả phương án, kịp thời phát hiện bất cập để đề xuất điều chỉnh. Phòng Kiểm tra phối hợp hướng dẫn phân luồng, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh và dừng đỗ xe trái phép.

Phòng Giao thông có trách nhiệm theo dõi tình hình đi lại, tổng hợp các bất cập, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét điều chỉnh khi cần thiết.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến.

UBND các phường Xuân Đỉnh, Tây Hồ và Phú Thượng được đề nghị chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp điều tiết giao thông, nhất là tại các điểm quay đầu, tránh phát sinh ùn tắc; đồng thời kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và dừng đỗ xe trái phép.