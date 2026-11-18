Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trần Hưng Đạo và Quán Sứ để phục vụ thi công nhà ga S12, đường chuyển làn và Gara thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Phương án áp dụng từ ngày 19/11/2026 đến hết ngày 31/5/2027.

Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh giao thông đường Trần Hưng Đạo, Quán Sứ từ ngày mai (19/11). (Ảnh minh họa).

Theo phương án, trong thời gian thi công các hạng mục tại khu vực nhà ga S12, giao thông trên hai tuyến đường sẽ được tổ chức lại như sau:

Trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Yết Kiêu đến Quán Sứ, xe máy được lưu thông hai chiều, ô tô chỉ được đi một chiều theo hướng từ Yết Kiêu đến Quán Sứ.

Trên đường Quán Sứ, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo, xe máy cũng được lưu thông hai chiều, trong khi ô tô chỉ được đi một chiều theo hướng từ Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt.

Các hướng lưu thông khác tiếp tục thực hiện theo phương án tổ chức giao thông hiện hành.

Để hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo các nhà thầu xây dựng phương án thi công chi tiết, đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn trả tối đa diện tích mặt đường phục vụ giao thông.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cũng phối hợp với Công an TP Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh pha đèn tín hiệu tại nút giao Quán Sứ - Lý Thường Kiệt và các nút lân cận, bảo đảm phù hợp với lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh.

Các đơn vị chức năng được giao thường xuyên theo dõi tình hình giao thông, kịp thời phát hiện bất cập để đề xuất điều chỉnh phương án. Lực lượng chức năng phối hợp hướng dẫn, phân luồng phương tiện, kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

UBND phường Cửa Nam được đề nghị bố trí lực lượng phối hợp điều tiết giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, dừng đỗ xe trái phép, gây mất an toàn và ùn tắc.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp triển khai đồng bộ phương án, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trong suốt thời gian thi công.