Hà Nội: Từ 12/11, rào chắn di động đường Nguyễn Trãi khu vực nút giao Vành đai 2,5

Người tham gia giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi-Ngã Tư Sở. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 10/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết từ ngày 12/11 đến 31/12, thực hiện phương án tổ chức giao thông đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân (Hà Nội) để phục vụ thi công hạng mục đào rãnh cáp điện ngầm thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5.

Cụ thể, rào chắn di động đường Nguyễn Trãi khu vực nút giao Vành đai 2,5 để phục vụ thi công hạng mục đào rãnh cáp điện ngầm ngang đường, kích thước rào chắn (dài x rộng) 40mx 3,75m, chiều rộng mặt đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn, sau khi thu hồi rào chắn hoàn trả lại mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo (tổng cộng 4 phân đoạn, mỗi phân đoạn 3,75m) để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Các đơn vị chỉ được phép rào chắn di động và thi công trên đường Nguyễn Trãi vào ban đêm từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng các phương tiện phục vụ thi công của dự án phải tập kết trong phạm vi công trường đường Vành đai 2,5 và hoàn trả mặt đường Nguyễn Trãi đảm bảo êm thuận để phục vụ các phương tiện lưu thông được an toàn, thuận lợi giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, đơn vị thi công có trách nhiệm lập biện pháp thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong phạm vi thi công dự án; tổ chức hoàn trả mặt đường Nguyễn Trãi khu vực nút giao Vành đai 2,5 phù hợp tiến độ thi công hạng mục cống D1000 nhằm đảm bảo mỹ quan, đồng bộ về hạ tầng.

Cùng với đó phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông tại các chốt trực, thực hiện tổ chức phân luồng từ xa và lắp đặt hệ thống biển báo đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Tại khu vực thi công bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, bố trí 3 lớp cảnh báo trước rào chắn chỉ dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền trước khi thực hiện để hướng dẫn và cảnh báo các phương tiện lưu thông qua khu vực thi công. Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nếu để xảy ra tai nạn chủ đầu tư, nhà thầu thi công chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn, tránh gây ùn tắc giao thông; Tổ chức xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát công tác thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công của chủ đầu tư và chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thực hiện công tác tuần đường, tuần kiểm để quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định; tổ chức bàn giao mặt bằng và tiếp nhận quản lý sau khi hoàn thành công trình./.