Ngày 18/11, liên quan vụ xe Lexus va chạm liên hoàn với 5 ô tô và một xe máy trên phố Trung Kính, VKSND khu vực 4 (TP Hà Nội) đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Quang Chiến (SN 1985, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn vào khuya 25/3.

Theo cơ quan tố tụng, khoảng 23h25 ngày 25/3, Chiến lái xe Lexus lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy. Đến ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, Chiến dừng xe phía sau ô tô do anh Lê Thành T điều khiển.

Do mệt và buồn ngủ, Chiến không làm chủ tốc độ và thiếu chú ý quan sát nên điều khiển ô tô đâm vào đuôi xe ô tô phía trước. Khi đèn giao thông tại ngã tư này chuyển xanh, Chiến điều khiển ô tô tông vào đuôi xe của anh T. rồi lao sang làn đường ngược chiều.

VKS xác định, ô tô Lexus tiếp tục đâm vào phần hông phía sau, bên trái ô tô do anh Nguyễn Mạnh H điều khiển, rồi tiếp tục đâm vào xe máy Honda Wave do anh Chu Thanh H cầm lái.

Chưa dừng lại, chiếc Lexus do Chiến cầm lái va chạm vào phần hông đầu xe bên phải ô tô khác do anh Phạm Hùng D điều khiển. Cú đâm khiến xe Lexus bị lật ngang, văng theo đà rồi va chạm vào phần đầu bên phải ô tô do anh Lê Quang Đ điều khiển.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến các nạn nhân Chu Thanh H, Nguyễn Minh Đ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo kết luận giám định, anh H mang thương tích 76%, còn anh Đ bị thương tích 23%.

Ngoài ra, 6 ô tô và một xe máy đều bị hư hỏng với tổng giá trị tài sản thiệt hại gần 400 triệu đồng.

Quá trình điều tra, gia đình Vũ Quang Chiến đã bồi thường thiệt hại cho 6 người bị hại gồm: Mua lại ô tô bị hư hỏng của anh Lê Quang Đ; bồi thường và khắc phục, sửa chữa xe cho anh Nguyễn Mạnh H… Họ đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Đối với bị hại Chu Thanh H, Chiến chưa bồi thường. Anh H có yêu cầu bị cáo bồi thường 2,1 tỷ đồng gồm: Tiền khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, bồi dưỡng sức khỏe, thu nhập bị mất trong thời gian hồi phục sức khỏe…

Clip: Ô tô Lexus RX350 lật ngửa sau vụ va chạm liên hoàn.