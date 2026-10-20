Hà Nội: Truy bắt nghi can chặn ô tô, đâm tài xế tử vong trên đường Bắc Cầu

Thông tin ban đầu, vụ việc nghi án mạng xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày tại khu vực gần ngõ 212 Bắc Cầu, phường Bồ Đề.

Hình ảnh từ clip ghi lại diễn biến vụ việc.

Đoạn clip liên quan vụ việc được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, nghi can đi xe máy, đội mũ bảo hiểm chặn đầu ô tô của nạn nhân.

Sau đó, đối tượng này hò hét và dùng dao đâm liên tiếp qua cửa kính lái ô tô, gây nhiều thương tích cho tài xế. Hiện trường để lại nhiều vết máu trong cabin và cửa chiếc xe ô tô.

Gây án xong, nghi can điều khiển xe máy rời hiện trường. Tối cùng ngày, Công an phường Bồ Đề phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hung thủ.