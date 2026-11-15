Hà Nội: Trường THPT Hoài Đức A kỷ niệm 60 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Học sinh Trường trung học phổ thông Hoài Đức A biểu diễn văn nghệ.

Tới dự có ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Quang Dương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đoàn Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hà Nội, lãnh đạo các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh; các thế hệ lãnh đạo, giáo viên và học sinh Trường THPT Hoài Đức A.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật của Trường THPT Hoài Đức A trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển. Mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, sáng về đạo đức nghề nghiệp, tận tâm với học sinh.

Đồng thời, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị nhà trường cần đẩy mạnh đổi mới quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nhân văn. Trong đó, mỗi học sinh cần được tôn trọng, khích lệ và tạo điều kiện phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, nhân cách; để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày có ý nghĩa.

Ông Nguyễn Quang Đức trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhà trường

Thành lập năm 1966, giữa những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trường THPT Hoài Đức A ra đời trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Từ những lớp học tranh tre, nứa lá, những lần sơ tán tránh bom đạn, các thế hệ thầy và trò đã kiên trì bám trường, bám lớp, vượt qua thử thách để duy trì và phát triển sự nghiệp giáo dục. Chính trong hoàn cảnh ấy, truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó và lòng yêu nghề của các thế hệ nhà giáo đã trở thành nền tảng cho sự trưởng thành của nhà trường.

Trải qua sáu thập kỷ, Trường THPT Hoài Đức A không ngừng phát triển về quy mô, chất lượng và uy tín giáo dục. Năm học 2026-2027, nhà trường có 46 lớp với 2.045 học sinh, 95 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Công tác giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được chú trọng, chất lượng dạy và học từng bước nâng cao. Riêng năm học 2025-2026, học sinh nhà trường đạt 15 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Đại biểu, các thế hệ học sinh trong Lễ kỷ niệm

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường THPT Hoài Đức A vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Quang Đức đã trao phần thưởng cao quý cho tập thể nhà trường, ghi nhận những thành tích trong nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển giáo dục mũi nhọn và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Nhân dịp này, nhà trường cũng đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 10 cá nhân của nhà trường có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Sáu mươi năm xây dựng và trưởng thành là hành trình được bồi đắp bằng tâm huyết, trách nhiệm của nhiều thế hệ nhà giáo và sự nỗ lực của các thế hệ học sinh. Huân chương Lao động hạng Ba là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ của nhà trường, đồng thời tiếp thêm động lực để thầy và trò Trường THPT Hoài Đức A tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.