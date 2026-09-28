Hà Nội: Trường THCS Chu Văn An (xã Thanh Trì) giải Nhất cuộc thi 'Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám'

Cuộc thi là hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), góp phần giúp học sinh tiếp cận, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long: “Cuộc thi là một sân chơi để các em học sinh thể hiện hiểu biết, kiến thức và là cơ hội để các em tìm hiểu và cảm nhận được những giá trị văn hóa tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ đó hiểu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc và truyền thống hiếu học của cha ông”.

Ban tổ chức trao Giải nhất cho Trường THCS Chu Văn An (xã Thanh Trì). Ảnh: HH

Cuộc thi có sự góp mặt của 3 đội đến từ Trường THCS Chu Văn An (phường Tây Hồ); Trường THCS Chu Văn An (phường Việt Hưng) và Trường THCS Chu Văn An (xã Thanh Trì). Mỗi đội gồm 10 học sinh. Với hình thức thi kết hợp kiến thức và trải nghiệm, chương trình tạo điều kiện để học sinh vận dụng hiểu biết về lịch sử, văn hóa, đồng thời thể hiện khả năng trình bày, phối hợp và sáng tạo.

Các đội lần lượt tranh tài ở 3 phần thi: Chào hỏi - giới thiệu, kiến thức, kỹ năng sáng tạo. Nội dung cuộc thi tập trung vào quá trình hình thành, phát triển của Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ năm 1070 đến nay; hệ thống 82 bia Tiến sĩ được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới; các danh nhân tiêu biểu và truyền thống khoa bảng của Việt Nam.

Cuộc thi giúp học sinh thể hiện những hiểu biết của mình về quá trình hình thành, phát triển Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: HH

Đánh giá ý nghĩa của chương trình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền chia sẻ: “Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong rằng các em học sinh có cơ hội thể hiện những hiểu biết, nhận thức của mình. Đồng thời, tiếp tục rèn luyện để trở thành những người con ngoan, trò giỏi, có ích cho gia đình, cộng đồng, Thủ đô và đất nước”.

Các phần thi được đánh giá trên cơ sở kiến thức, khả năng trình bày, kỹ năng phối hợp và tính sáng tạo. Theo đó, Ban tổ chức đã trao Giải nhất cho Trường THCS Chu Văn An (xã Thanh Trì).

Ba giải chuyên đề được trao cho các đơn vị tham gia gồm: Giải Không gian tương tác hiệu quả thuộc về Trường THCS Chu Văn An (phường Tây Hồ); Giải Không gian trải nghiệm ấn tượng thuộc về Trường THCS Chu Văn An (phường Việt Hưng); Giải Không gian trải nghiệm sáng tạo thuộc về Trường THCS Chu Văn An (xã Thanh Trì).