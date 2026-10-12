Hà Nội: Trường học không ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết

Công khai chương trình, minh bạch các khoản thu

Theo quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn Hà Nội, việc công khai thông tin phải được thực hiện trước khi tuyển sinh, trong quá trình triển khai và khi có thay đổi. Thông tin công bố phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời. Nhà trường chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công khai và có trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện.

Đối với các khoản thu, cơ sở giáo dục phải thông báo rõ mức thu, phương thức thu và các khoản chi phí liên quan trước khi tuyển sinh. Việc công khai tiếp tục được duy trì trong suốt quá trình triển khai chương trình, bảo đảm các khoản thu phù hợp với nội dung liên kết, chất lượng dịch vụ giáo dục và thỏa thuận giữa các bên.

Tại các trường công lập, việc thu, quản lý và sử dụng kinh phí còn phải tuân thủ quy định về ngân sách nhà nước, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật có liên quan.

Đáng chú ý, nhà trường không được ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết giáo dục, đồng thời không được thu các khoản trái quy định hoặc không đúng nội dung đã công khai. Quy định đặt ra yêu cầu rõ ràng đối với trách nhiệm của cơ sở giáo dục, góp phần bảo đảm quyền lựa chọn của học sinh và gia đình, hạn chế những bất cập trong tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài chương trình chính khóa.

Ảnh minh hoạ. Nguồn ảnh: hanoimoi.vn

Chương trình tích hợp phải được thẩm định trước khi triển khai

Bên cạnh yêu cầu minh bạch về thông tin và tài chính, các chương trình giáo dục tích hợp phải được thẩm định chuyên môn trước khi tổ chức thực hiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện việc thẩm định, phê duyệt chương trình trên cơ sở kết quả thẩm định. Trong quá trình triển khai, nếu có thay đổi về đối tác, mục tiêu, nội dung, thời lượng, đối tượng học sinh hoặc địa điểm tổ chức, nhà trường phải thông báo bằng văn bản đến Sở.

Đối với những điều chỉnh làm thay đổi các nội dung chuyên môn quan trọng của chương trình tích hợp, việc thẩm định, phê duyệt lại phải hoàn tất trước khi đưa nội dung điều chỉnh vào thực hiện. Trường hợp chấm dứt hoạt động liên kết, cơ sở giáo dục cũng phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do và phương án bảo đảm quyền lợi của học sinh.

Các yêu cầu này cho thấy việc triển khai chương trình liên kết không dừng ở thỏa thuận giữa nhà trường và đối tác, mà còn gắn với trách nhiệm quản lý, giám sát và bảo đảm chất lượng giáo dục.

Bảo đảm quyền lựa chọn của học sinh, phụ huynh

Thời gian qua, nhiều trường học tổ chức các chương trình liên kết với nội dung như tiếng Anh, toán bằng tiếng Anh và kỹ năng sống. Những hoạt động này có thể mở rộng cơ hội tiếp cận các phương pháp học tập, bổ sung kiến thức và kỹ năng cho học sinh. Tuy nhiên, cách thức tổ chức và việc thực hiện các khoản thu vẫn là vấn đề được một bộ phận phụ huynh quan tâm.

Một số ý kiến phản ánh tình trạng chương trình liên kết được bố trí xen kẽ với các môn học, gây khó khăn cho việc lựa chọn của gia đình; đồng thời đặt ra lo ngại về sức ép khiến học sinh tham gia dù không có nhu cầu.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu không ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết cần được thực hiện thực chất, đi cùng việc công khai thông tin và minh bạch tài chính. Phụ huynh cần được cung cấp đầy đủ thông tin để cân nhắc trước khi đăng ký; học sinh không nên bị đặt vào thế bất lợi trong các hoạt động học tập chỉ vì không tham gia chương trình liên kết.

Về phía nhà trường, việc tổ chức các chương trình cần bảo đảm đúng quy định, làm rõ nội dung giáo dục, trách nhiệm của đối tác và các khoản thu, đồng thời tôn trọng quyền lựa chọn của gia đình. Đây cũng là cơ sở để nâng cao trách nhiệm giải trình, củng cố niềm tin của phụ huynh và bảo đảm hoạt động liên kết phục vụ đúng mục tiêu giáo dục.