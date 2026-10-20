Hà Nội: Trường công lập chất lượng cao được thu tối đa những khoản nào?

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026, quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi dịch vụ tại cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026 - 2027.

Theo quyết định, đối tượng áp dụng gồm trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao; cơ quan quản lý giáo dục, UBND các phường, xã và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Mức trần được xác định theo từng loại dịch vụ, cấp học, gồm ăn uống, bán trú; chăm sóc ngoài giờ; giáo dục bổ trợ ngoài giờ chính khóa; đưa đón và nước uống học sinh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026, quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi dịch vụ tại cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026 - 2027. Ảnh minh hoạ.

Quy định mức trần theo từng dịch vụ, cấp học

Đối với dịch vụ ăn uống, tiền ăn bữa sáng có mức trần 25.000 đồng/học sinh/ngày đối với cấp mầm non, tiểu học và 30.000 đồng/học sinh/ngày đối với cấp trung học.

Đối với bữa trưa, mức trần tiền ăn ở cấp mầm non là 40.000 đồng/học sinh/ngày. Tại cấp tiểu học và trung học là 50.000 đồng/học sinh/ngày. Mức trần tiền ăn đã bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú theo quy định.

Bên cạnh tiền ăn, dịch vụ chăm sóc bán trú được quy định mức trần 235.000 đồng/học sinh/tháng, áp dụng thống nhất đối với cả ba cấp học mầm non, tiểu học và trung học. Đối với dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú, mức trần là 200.000 đồng/học sinh/năm học. Khoản này bao gồm công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân.

Với dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ, mức thu tối đa được xác định là 12.000 đồng/học sinh/giờ đối với cấp mầm non và tiểu học. Một giờ được tính bằng 60 phút.

Đối với dịch vụ giáo dục bổ trợ ngoài giờ chính khóa, ngoài chương trình bổ sung đã được phê duyệt và do cơ sở giáo dục trực tiếp thực hiện, mức trần là 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy ở cấp tiểu học và trung học. Một tiết dạy được tính theo thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định.

Dịch vụ đưa đón người học bằng xe ô tô có mức trần 10.000 đồng/học sinh/km; dịch vụ nước uống học sinh tối đa 16.000 đồng/học sinh/tháng. Các mức trần được quy định theo đơn vị tính tương ứng với từng dịch vụ.

Công khai mức thu, không trùng với chi phí được hỗ trợ

Cùng với việc quy định mức trần, quyết định xác định trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trong tổ chức thu và quản lý nguồn thu. Theo đó, các cơ sở giáo dục phải xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể đối với từng dịch vụ, bảo đảm không vượt mức trần quy định.

Mức thu cụ thể phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch. Mức trần không đồng nghĩa tất cả các trường phải áp dụng cùng một mức thu. Các cơ sở giáo dục đồng thời có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp, gồm Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc UBND phường, xã, để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Một yêu cầu quan trọng là không thu từ người học đối với những nội dung chi phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ, bảo đảm hoặc đã tính trong mức thu học phí chương trình bổ sung theo các nghị quyết của HĐND thành phố.

Trường hợp một dịch vụ có phần chi phí trùng với nội dung chi do ngân sách nhà nước hoặc nguồn học phí chương trình bổ sung bảo đảm, cơ sở giáo dục phải loại trừ phần chi phí đó trước khi xác định mức thu từ người học. Quy định này đặt ra yêu cầu xác định rõ nguồn kinh phí bảo đảm cho từng nội dung chi, tránh tính trùng chi phí khi xây dựng mức thu dịch vụ.

Đối với hoạt động chi, các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao có trách nhiệm sử dụng nguồn thu đúng mục đích, công khai, minh bạch. Đơn vị được tự chủ quyết định các khoản chi để cung cấp dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao, song phải bảo đảm tính hợp lý, hợp lệ và phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ.

Các cơ sở giáo dục phải tổ chức công tác kế toán theo quy định của pháp luật; mở sổ sách, quản lý chứng từ, tổ chức hạch toán và theo dõi riêng từng hoạt động. Việc ghi nhận doanh thu và phân bổ chi phí phải đầy đủ, chính xác, bảo đảm phản ánh đúng tình hình thu, chi đối với từng dịch vụ.

Đồng thời, các đơn vị có trách nhiệm đăng ký, kê khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách khác nếu có theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời với cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan liên quan, đồng thời thực hiện chế độ công khai theo quy định.

Đối với trường hợp tổng nguồn thu của một dịch vụ, bao gồm khoản thu từ người học và các nguồn thu hợp pháp khác, thấp hơn chi phí thực hiện, cơ sở giáo dục phải tính toán bù đắp phần thiếu hụt bằng nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị. Ngân sách nhà nước không cấp bù khoản chênh lệch thu nhỏ hơn chi này.

Bên cạnh việc xác định giới hạn tối đa đối với từng khoản thu, quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong xây dựng dự toán, thỏa thuận mức thu với phụ huynh, quản lý và sử dụng kinh phí. Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng mục đích và không thu trùng những nội dung chi phí đã được bảo đảm từ các nguồn kinh phí theo quy định.