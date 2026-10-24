Hà Nội trước đêm concert BIGBANG: Khách sạn kín phòng, giao thông chịu áp lực

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi sắp diễn ra World Tour XX: Cosmos của BIGBANG. Ảnh: ST

Khách sạn quanh Mỹ Đình gần như kín chỗ

Sức hút từ World Tour XX: Cosmos của BIGBANG đang tạo ra làn sóng du khách đổ về Hà Nội. Hai đêm diễn kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm, với sự góp mặt của G-Dragon, Taeyang và Daesung diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25.10.2026. Hà Nội cũng là thành phố duy nhất tại Đông Nam Á được lựa chọn tổ chức hai đêm diễn liên tiếp trong tour này.

Toàn bộ vé của cả hai đêm diễn, với mức giá từ 1 - 10,5 triệu đồng, đã bán hết sau khoảng 1,5 tiếng mở bán. Hoạt động đổi vòng tay khán giả từ ngày 22 - 23.10 khiến khu vực quanh sân vận động đông đúc trước ngày biểu diễn chính thức.

Lượng người hâm mộ từ nhiều địa phương và quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, tạo thêm sức ép lên thị trường lưu trú. Các khách sạn, căn hộ du lịch trong bán kính 1 - 3km quanh sân Mỹ Đình gần như đã kín phòng từ nhiều tuần trước, thậm chí một số cơ sở ghi nhận hết phòng từ cuối tháng 7 hoặc tháng 8.

Cách sân vận động khoảng 1km, Khách sạn Sheraton Hanoi West đã kín phòng trong cả hai đêm 24 và 25.10. Khu vực Sky Bar tầng 24, nơi có tầm nhìn trực diện xuống sân Mỹ Đình, cũng được đặt kín chỗ. Một số phòng còn xuất hiện trên ứng dụng đặt phòng với mức giá lên tới 8 triệu đồng/đêm.

Tình trạng tương tự diễn ra tại Movenpick Living West Hanoi, nơi khách đã đặt kín phòng từ 2 - 3 tuần trước sự kiện. Novotel Suites Hanoi và Novotel Hanoi Thai Ha, cách sân vận động khoảng 4 - 6km, cũng gần như không còn phòng trống.

Ngay cả những khách sạn ở xa hơn tại khu vực Tây Hồ hay Sheraton Hanoi, cách sân Mỹ Đình khoảng 10km, cũng ghi nhận lượng đặt phòng cao, giá tăng 30 - 50%. Những người tìm chỗ nghỉ muộn phải chuyển hướng sang Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ hoặc Đội Cấn, cách địa điểm biểu diễn khoảng 7 - 8km.

Với phân khúc bình dân và khách sạn 3 sao, giá phòng tăng khoảng 5 - 15%, tương đương 200.000 - 300.000 đồng/đêm so với ngày thường. Tuy nhiên, điều người đi xem concert cần quan tâm không chỉ là giá phòng mà còn là độ chắc chắn của xác nhận đặt chỗ.

Trên các hội nhóm người hâm mộ, một số trường hợp phản ánh bị cơ sở lưu trú hủy phòng sát ngày hoặc yêu cầu tăng giá bất thường, khiến khách phải tìm nơi nghỉ mới trong lúc nguồn cung hạn chế. Khi lựa chọn phòng qua ứng dụng hoặc đặt trực tiếp, khách nên lưu lại xác nhận, kiểm tra chính sách hủy và chủ động liên hệ cơ sở lưu trú trước khi khởi hành. Nếu phát sinh yêu cầu tăng giá ngoài thỏa thuận, cần đối chiếu lại điều kiện đặt phòng và lưu bằng chứng giao dịch để bảo vệ quyền lợi.

Giao thông quanh sân Mỹ Đình có thể căng thẳng vào chiều tối

Sức nóng của concert không chỉ thể hiện ở thị trường phòng nghỉ. Lượng khán giả từ các tỉnh, thành và khách quốc tế cùng đổ về Hà Nội khiến nhu cầu đi lại tăng cao trong những ngày cuối tuần.

Trên chặng TP.HCM - Hà Nội, vé máy bay khứ hồi trong giai đoạn 23 - 26.10 dao động từ 5,1 triệu đến gần 7 triệu đồng, tùy giờ bay và hành lý, cao hơn khoảng 70 - 75% so với cuối tuần kế tiếp. Lượt đặt vé máy bay đến Hà Nội cũng tăng hơn 74 - 76% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đường hàng không, nhiều người hâm mộ lựa chọn xe khách, tàu hỏa từ các tỉnh lân cận để tiết kiệm chi phí. Lượng khách tăng đồng thời trên nhiều phương thức vận tải khiến việc sắp xếp thời gian di chuyển, đón trả khách và kết nối từ bến xe, nhà ga đến nơi lưu trú trở nên quan trọng hơn.

Tại Hà Nội, áp lực giao thông được dự báo tập trung trên các tuyến Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Phạm Hùng, Mễ Trì và Trần Hữu Dực. Đây là những trục đường kết nối khu vực sân Mỹ Đình với các khu dân cư, khách sạn và tuyến giao thông chính của thành phố.

Có ba khoảng thời gian người tham gia giao thông cần lưu ý. Ban ngày từ 22 - 24.10, hoạt động đổi vòng tay và mua vật phẩm có thể tiếp tục thu hút người hâm mộ đến khu vực sân vận động. Từ 15h đến 19h ngày 24 và 25.10, dòng người đổ về địa điểm biểu diễn có khả năng tăng nhanh. Sau 22h, khi chương trình kết thúc, lượng lớn khán giả cùng rời sân có thể gây ùn ứ tại các điểm đón xe và nút giao lân cận.

Đặc thù của một sự kiện âm nhạc quy mô lớn là lượng người tập trung trong thời gian ngắn, sau đó cùng di chuyển ra khỏi một khu vực. Vì vậy, dù quãng đường đến sân không quá xa, thời gian thực tế có thể kéo dài do phải đi bộ, chờ phương tiện hoặc tìm điểm đón phù hợp.

Người dân Hà Nội có lịch trình đi qua khu vực Mỹ Đình vào chiều tối 24 và 25.10 nên cân nhắc lựa chọn tuyến đường khác, nhất là khi không có nhu cầu đến sân vận động. Những người cần ra sân bay Nội Bài hoặc di chuyển đến các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa nên xuất phát sớm hơn thường lệ, đồng thời tính thêm thời gian dự phòng thay vì chỉ dựa vào thời gian di chuyển trong điều kiện giao thông bình thường.

Đi xem concert cần chuẩn bị gì để tránh phát sinh chi phí?

Với khán giả tham dự hai đêm diễn, việc chủ động phương tiện và thời gian sẽ giúp hạn chế những rắc rối ngay trước giờ biểu diễn.

Trước hết, nên ưu tiên phương tiện công cộng hoặc xe công nghệ nếu phù hợp với điểm xuất phát. Người đi xe cá nhân cần tìm hiểu trước địa điểm gửi xe, tránh mặc định rằng có thể gửi xe ngay gần cổng sân vận động. Khi lượng người đổ về tăng cao, chỗ gửi xe có thể hạn chế; việc đón xe công nghệ sau chương trình cũng có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Khán giả nên đến khu vực Mỹ Đình trước giờ diễn ít nhất 2 - 3 tiếng để có thời gian hoàn tất các thủ tục kiểm soát vé, vào sân và xử lý tình huống phát sinh. Việc đặt điểm đón, trả xe ở vị trí thuận tiện, không cản trở giao thông cũng giúp hành trình dễ dàng hơn. Sau khi chương trình kết thúc, nên thống nhất trước điểm gặp nhau nếu đi theo nhóm, đồng thời kiểm tra tình trạng hoạt động của phương tiện công cộng hoặc dịch vụ đưa đón.

Với người từ tỉnh khác đến Hà Nội, xác nhận đặt phòng cần được kiểm tra trước khi khởi hành. Nếu đặt qua nền tảng trực tuyến, nên lưu thông tin giao dịch, địa chỉ chính xác, số điện thoại cơ sở lưu trú và điều kiện hoàn, hủy. Không nên chuyển thêm tiền theo yêu cầu bất thường nếu chưa xác minh được thông tin với đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trong trường hợp khách sạn đã kín phòng, việc tìm chỗ nghỉ xa sân vận động hơn có thể là phương án thực tế, miễn là tính toán được thời gian và chi phí di chuyển. Một phòng nghỉ cách sân 7 - 8km nhưng có xác nhận rõ ràng đôi khi phù hợp hơn việc cố tìm phòng sát địa điểm biểu diễn với giá cao hoặc điều kiện không chắc chắn.