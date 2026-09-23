Hà Nội: Trung thu ấm áp tại Viện E và Viện Nhi

Chiều thứ Bảy (19/9), chúng tôi có mặt tại Viện Nhi Trung ương sớm hơn dự kiến, đông đảo cha mẹ và những bệnh nhi đã kín khoảng sân nơi chúng tôi chuẩn bị trao quà.

Kế hoạch thay đổi, thời gian trao quà được đẩy lên sớm gần một tiếng rưỡi vì trưởng nhóm báo sợ trời mưa. Sau buổi trưa, mây xám đã giăng phủ nhiều nơi.

Ấy vậy mà, trời chiều lòng người.

Đến giờ phát quà, những “chiến binh nhí” - đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật, nhận phần quà nhỏ mà ý nghĩa, chứa đựng tình yêu thương và niềm tin của biết bao nhà hảo tâm.

Mỗi phần quà gồm một túi quà với bánh, kẹo, bim bim, bánh Trung thu… cùng một chiếc đèn ông sao.

Các bạn nhỏ được nhận quà có người nhà theo cùng, xếp hàng trật tự. Người lớn cầm phiếu đăng ký nhận quà, lần lượt các bệnh nhi được trao quà tận tay. Có bé vui mừng lắm, cười tươi như vừa thấy… mẹ đi chợ về. Có bé còn quá nhỏ, vẫn nằm trong xe nôi, vô tư ôm bình sữa…

Trao gửi yêu thương tới các "chiến binh nhí" ở Xóm trọ Viện Nhi

Trời nắng nhẹ. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, từng phần quà được trao tận tay các bệnh nhi. Có bạn chưa kịp đăng ký, quà còn dư, chúng tôi cũng tặng. Ai có mặt là có quà.

Ai cũng vui.

Trung thu sớm nơi Bệnh viện Nhi Trung ương hoàn mãn trong một buổi chiều cuối tuần dịu êm…

Tối thứ Bư, ngày 22/09, tôi đến Viện E sớm hơn dự kiến, cùng đại diện nhóm thiện nguyện Tâm An TN trao tặng quà Trung thu tới các bệnh nhi và bệnh nhân ung thư. Đây là chương trình thường niên nên từng phần việc đều thuận lợi. Hàng trăm phần quà được chuẩn bị, mỗi phần gồm một chiếc bánh Trung thu, một gói bánh kem xốp, một chiếc đèn lồng điện và 100.000 đồng tiền mặt.

Trung thu ấm áp nơi Bệnh viện E

Tại khu bệnh nhi điều trị lưu trú, tầng 3 và tầng 5, nhà H, không khí Trung thu ngập tràn. Những chiếc đèn lồng điện với màu sắc rực rỡ, hình dáng khác nhau, lung linh khắp các phòng và hành lang.

Các bác sĩ và y tá trực hỗ trợ trao quà nên sự yên lặng vẫn được đảm bảo. Hơi ấm tình thương len lỏi vào từng gian phòng, từng giường bệnh. Sinh khí như tăng trưởng bất ngờ khi năng lượng từ bi nơi những tấm lòng thiện nguyện cùng cộng hưởng và lan tỏa.

Các bệnh nhi nhận đủ quà, chúng tôi sang khu xạ trị, thăm hỏi và tặng quà các bệnh nhân ung thư.

Đến một phòng có gần mười người, có một bác nam trung niên. Theo quan sát, tôi đoán bác từng là quân nhân. Khi nhận quà, bác cười hỏi: “Bánh Trung thu ăn hết rồi, có được nhận tiếp không cháu?”

Tôi nhanh nhảu: “Bác ăn bánh đi ạ. Bác thấy ngon, cháu xin phép tặng bác tiếp ạ…”.

Cả phòng cùng cười vang! Không khí như một đêm hội trăng rằm thu nhỏ. Ai cũng mừng vui.

Tin yêu lan tỏa, nụ cười gửi trao

Tặng quà các bác, cô chú, anh chị… bệnh nhân xong, bánh Trung thu vẫn còn khoảng 20 chiếc. Chúng tôi ra về. Ê kíp trực có 4-6 bác sĩ vẫn tất bật qua lại dù trời đã tối muộn. Người nhà bệnh nhân ngồi khá đông trên dãy ghế ngoài hành lang, gần thang máy.

Trưởng nhóm Thảo An nhanh như sóc, mang bánh tặng từng người. Có chị nói: “Dạ, các chị đã tặng bánh mẹ em rồi ạ”. Trưởng nhóm Thảo An: “Em nhận đi, Trung thu ai cũng có quà…”. Nụ cười gửi trao, ấm lòng người nhận.

Bánh Trung thu còn lại hai chiếc. Chúng tôi vào thang máy đi về. Đúng lúc ấy, có một bệnh nhân và người nhà vào. Bệnh nhân là một em trai chừng hơn hai mươi tuổi, ngồi xe lăn vì vừa phẫu thuật chân, phải nẹp và đóng đinh.

Trưởng nhóm Thảo An tặng luôn em hai chiếc bánh, vừa thăm hỏi, vừa dặn em chú ý sức khỏe, sớm bình phục và ra viện về nhà…

Trung thu sớm nơi Viện Nhi Trung ương và Bệnh viện E không có ánh trăng rằm, không có tiếng trống hội ồn ào, mà vẫn rực sáng, ấm áp tình người.

Tiếng cười rộn rã như xua tan những nỗi đau ẩn chứa. Bởi đôi khi, chỉ một ánh sáng nhỏ cũng đủ để sưởi ấm lòng người…

Bài và ảnh: Thường Nguyên