Hà Nội - Trung Quốc thống nhất hướng hợp tác môi trường
Sau một ngày làm việc với nhiều phiên thảo luận và trao đổi chuyên sâu, Diễn đàn Quản trị Môi trường Trung Quốc – Việt Nam năm 2026 đã thống nhất một số định hướng hợp tác trọng tâm, hướng tới những sản phẩm và lộ trình cụ thể.
Trong đó, Hà Nội đề xuất tập trung vào dự báo chất lượng không khí, vùng phát thải thấp, giao thông xanh, nước thải và bùn thải. Tham dự diễn đàn về phía Trung Quốc có đồng chí Vương Quân – Đại biện lâm thời đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; Về phía Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-trung-quoc-thong-nhat-huong-hop-tac-moi-truong-418747.htm