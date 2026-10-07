“Hà Nội trong tôi” ghi dấu diện mạo Thủ đô gần dân

Dấu ấn từ cơ sở

Chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 07/10, Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 - năm 2026 với chủ đề “Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân” chính thức khai mạc tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 - năm 2026

Triển lãm do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. Tham dự sự kiện có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, Hội Nhà báo Thành phố và phường Hoàn Kiếm; cùng đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh và công chúng Thủ đô...

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi- Trưởng Ban Tổ chức triển lãm phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang và sự phát triển bứt phá của Thủ đô. Từ đó, Thủ đô thêm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, cũng như Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Đặc biệt, đây cũng là dịp nhìn lại kết quả sau hơn một năm Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một bước chuyển lớn trong tổ chức bộ máy của Thủ đô.

Vươn tầm trong kỷ nguyên mới

Triển lãm giới thiệu gần 80 bức ảnh, chia thành 3 phần: “Kiến tạo chính quyền gần dân”, “Chuyển động từ cơ sở” và “Hà Nội vươn tầm trong kỷ nguyên mới”.

Các bức ảnh ghi lại sự sâu sát với cơ sở của lãnh đạo Trung ương và Thành phố. Tiêu biểu là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hà Nội kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố ngày 1/7/2025. Bên cạnh đó là những mô hình gần dân ở cơ sở như hướng dẫn người cao tuổi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hay Đoàn Thanh niên cùng cán bộ cơ sở thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Triển lãm cũng giới thiệu các công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ, hồ điều hòa Thụy Phương 2 và hồ điều hòa Phú Đô...

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 - năm 2026

Theo Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Thành Lợi, qua các tác phẩm, công chúng có thể cảm nhận rõ nét một Hà Nội luôn tiên phong đi đầu, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho cả nước. Đó là một Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc văn hóa và đang bứt phá vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” được tổ chức lần đầu năm 2000 tại Trung tâm Triển lãm Thành phố (45 Tràng Tiền), với quy mô nhỏ, chỉ như “cuộc chơi” của các nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi. Sau 21 lần tổ chức, triển lãm đã trở thành điểm hẹn thường niên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Từ năm 2026, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là đơn vị chủ trì tổ chức triển lãm.

Công chúng tham quan triển lãm

Mỗi năm, triển lãm đi theo một chủ đề riêng, bám sát định hướng phát triển và các sự kiện trọng đại của Thủ đô. Các chủ đề những năm gần đây là “Sắc màu văn hóa Thủ đô” (2022), “Hà Nội - 15 năm mở rộng địa giới hành chính” (2023), “Hà Nội vươn mình bứt phá” (2024) và “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình” (2025). Tác giả các bức ảnh vừa là phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí, vừa là hội viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội. Họ hằng ngày vẫn say mê ghi lại từng khoảnh khắc của đời sống Thủ đô.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 - năm 2026 diễn ra từ ngày 7/10 đến 12/10/2026 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Từ ngày 12/10 đến 21/10/2026, triển lãm tiếp tục được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội (số 4 Phạm Hùng).