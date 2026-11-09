Hà Nội trong ký ức đẹp của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026
Trong cuộc giao lưu, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi và nhà báo Phùng Công Sưởng, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng chia sẻ những ấn tượng về Hà Nội. Mỗi khách mời mang đến một góc nhìn, một cảm nhận riêng, qua đó gợi mở những nét cuốn hút của Thủ đô và tình cảm dành cho mảnh đất này.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-trong-ky-uc-dep-cua-top-3-hoa-hau-viet-nam-2026-1765114.html