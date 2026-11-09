Hà Nội trong ký ức đẹp của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026

Ở tuổi U75, danh hài Bảo Chung đang có cuộc sống vô cùng viên mãn sau khi rời Mỹ và trở về Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, ông cùng người vợ thứ ba luôn đồng hành, ủng hộ lẫn nhau trong công việc lẫn cuộc sống.