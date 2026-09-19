Hà Nội: Trời nắng nhưng quốc lộ 32 vẫn ngập sâu trong nước

Thời tiết Hà Nội hửng nắng, Quốc lộ 32 vẫn ngập sâu trong nước. Clip: TIẾN CƯỜNG

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, sáng 19-9, đoạn quốc lộ 32 từ khu vực ngã tư Trạm Trôi đến Công ty Thuốc Thú y Trung ương vẫn chìm trong nước. Có nơi nước ngập khoảng nửa mét, phủ kín cả hai chiều đường, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều xe máy đi qua khu vực nước sâu bị chết máy.

Sáng 19-9, nhiều đoạn trên quốc lộ 32 vẫn chìm trong nước. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Không chỉ giao thông, cuộc sống của các hộ dân sinh sống và kinh doanh dọc quốc lộ 32 cũng bị ảnh hưởng. Mỗi khi ô tô, xe tải hoặc xe buýt chạy qua, nước tạo thành những đợt sóng lớn, tràn lên vỉa hè và vào nhà dân. Một số gia đình phải dùng tấm chắn để ngăn nước.

Ngập sâu khiến phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Anh Đức Huy, chủ một cửa hàng tạp hóa trên quốc lộ 32 cho biết, 3 ngày nay gia đình gần như không thể buôn bán bình thường. “Nước ngập sâu, người dân đi lại khó khăn nên khách cũng ít. Mỗi lần có xe lớn chạy qua, nước lại tràn vào trong cửa hàng, gia đình phải liên tục dọn dẹp, kê đồ đạc lên cao”, anh Huy chia sẻ.

Phương tiện bị chết máy, người dân phải dắt bộ khi đi qua đoạn đường ngập. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trao đổi với Báo SGGP, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng TP Hà Nội), cho biết việc hoàn thành và đưa vào vận hành các dự án chống ngập khẩn cấp đã giúp khu vực nội đô nâng cao khả năng tiêu thoát nước. Tuy nhiên, khi mưa lớn xảy ra, khu vực ngoại thành và hạ lưu vẫn đối mặt với nguy cơ ngập úng.

Nhiều ngõ ở dọc quốc lộ 32 cũng bị ngập sâu trong nước. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, mực nước sông Nhuệ đang dâng cao, gây áp lực lên hệ thống tiêu thoát nước, tạo điểm nghẽn tại một số khu vực, trong đó có quốc lộ 32. Hiện các công trình điều tiết cũng đang được xem xét, vận hành phù hợp nhằm chủ động tiêu nước ra sông Hồng khi điều kiện cho phép.

Trước đó, mưa lớn kéo dài trong ngày 16 và 17-9 khiến nhiều khu vực ở Hà Nội ngập sâu, riêng khu vực Hoài Đức ghi nhận lượng mưa lớn. Dù đã tạnh mưa, thời tiết có nắng nhưng nước trên quốc lộ 32 vẫn chưa rút hết.