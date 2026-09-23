Hà Nội: Trời nắng nhưng nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu
Sau nhiều ngày mưa lớn, thời tiết tại Hà Nội đã tạnh ráo, có nắng, nhưng tại một số thôn thuộc các xã Trần Phú và Quảng Bị, nước lũ vẫn chưa rút hết. Nhiều khu dân cư ven sông Bùi tiếp tục bị chia cắt, có nơi nước còn ngập hơn 1m.
Theo ghi nhận của Báo SGGP ngày 23-9, dù trời nắng, khô ráo, nhiều tuyến đường dẫn vào các thôn ven sông Bùi thuộc xã Trần Phú và xã Quảng Bị vẫn ngập trong nước. Một số đoạn nước phủ kín mặt đường, phương tiện không thể lưu thông, người dân phải sử dụng thuyền để đi lại.
Bà Phạm Thị Lài (59 tuổi, thôn Mỹ Tiến, xã Trần Phú) cho biết, nhà bà đã ngập suốt 5 ngày qua. Những ngày đầu, nước dâng gần 2m, gia đình phải kê toàn bộ đồ đạc lên cao để hạn chế thiệt hại. Do nước ngập kéo dài, gia đình người con trai của bà phải tạm thời về nhà ngoại để sinh hoạt.
Không chỉ việc đi lại, sinh hoạt của người dân vùng ngập cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều gia đình phải kê cao đồ đạc, di chuyển vật nuôi lên cao hơn và hạn chế ra khỏi nhà. Việc mua thực phẩm, nước uống, thuốc men khi đường sá còn ngập sâu trở nên khó khăn, nhất là khi lụt lội kéo dài thì cuộc sống ngày càng xáo trộn và chưa biết bao giờ mới có thể trở lại bình thường.
Trong khi đó, dù mưa đã giảm, mực nước sông vẫn xuống chậm. Chính quyền địa phương tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ngập, đồng thời tổ chức sơ tán ở những nơi có nguy cơ mất an toàn.
Theo báo cáo từ các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến sáng ngày 23-9, toàn thành phố còn 2.465 hộ dân phải sơ tán tránh lũ; 2.611 nhà ở bị ngập; 8 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do ngập, giảm 1 điểm so với ngày 22-9; 16 công trình văn hóa và 7 nhà trạm bơm bị ảnh hưởng do ngập. Các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng do ngập gồm Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú, Phúc Sơn và Hạ Bằng.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ha-noi-troi-nang-nhung-nhieu-khu-dan-cu-ven-song-bui-van-ngap-sau-post873013.html