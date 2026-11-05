Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn trong dịp tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam

Với hàng trăm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, sự kiện không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mà còn tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Trong đó, Hà Nội là nơi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt cấp quốc gia chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Hơn 400 hoạt động văn hóa trên cả nước

Sáng 5-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất. Tới dự và chủ trì hội nghị có: Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, xã hội. Gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 * 24-11-2026), ngày hội hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội.

Họp báo thông tin về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất. Ảnh: HL

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện để người dân trở thành chủ thể tham gia các hoạt động văn hóa, từ bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống đến sáng tạo và thụ hưởng những thành quả văn hóa trong đời sống đương đại.

Theo Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lê Quang Tự Do, đến nay đã có 406 hoạt động, chương trình được chuẩn bị để giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc. Trong đó, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật có 282 sự kiện; thể dục, thể thao có 36 sự kiện; trưng bày, triển lãm có 85 sự kiện. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, tổ chức Trung ương cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Đáng chú ý, cả 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Các địa phương tập trung vào 6 nhóm hoạt động chủ yếu, gồm: Thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan và truyền thông số; tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc và giáo dục văn hóa; tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư; quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa; biểu dương, nhân rộng mô hình.

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì họp báo.. Ảnh: Nguyễn Bình.

Cùng với các địa phương, nhiều bộ, ngành đã ban hành kế hoạch riêng hoặc lồng ghép hoạt động hưởng ứng trong chương trình công tác, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực. Một trong những hoạt động đáng chú ý ở cấp Trung ương là việc đưa Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) vào phục vụ cộng đồng từ ngày 1-11-2026; chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” được triển khai từ ngày 12-10 đến 30-11 với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”. Một hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc là Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra lúc 9h ngày 24-11-2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Với công chúng yêu điện ảnh, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 18 đến 24-11 cũng là điểm hẹn đáng chú ý với các suất chiếu phim miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày, từ 22 đến 24-11; hoạt động chiếu phim lưu động được tổ chức nhằm đưa tác phẩm điện ảnh đến với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim.

Tại các địa phương, chuỗi hoạt động hưởng ứng được tổ chức phong phú, gắn với bản sắc văn hóa và di sản đặc trưng của từng vùng miền. Điển hình như thành phố Huế tổ chức các chương trình “Tình khúc Huế”; tại Thái Nguyên, Ngày hội Văn hóa các dân tộc; tỉnh Bắc Ninh tổ chức Liên hoan các làng Quan họ; tỉnh Quảng Ninh có Ngày hội Văn hóa cộng đồng các dân tộc ngày 15-11 và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử ngày 20-11…

Hà Nội là điểm đến nổi bật trong Ngày hội văn hóa toàn dân

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Hà Nội đảm nhận vai trò quan trọng khi là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện quan trọng cấp quốc gia, đồng thời chủ động xây dựng chương trình riêng với quy mô và không gian tổ chức rộng mở, tạo điều kiện để đông đảo người dân, du khách tham gia.

Trước hết, Hà Nội là nơi diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất vào sáng 24-11 tại Nhà hát Hồ Gươm. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, gắn với dấu mốc lịch sử quan trọng của nền văn hóa cách mạng Việt Nam.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại họp báo. Ảnh: HL

Bên cạnh đó, thành phố tổ chức nhiều chương trình hưởng ứng, điểm nhấn là lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội”, diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 21-11 tại khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Chương trình có hoạt động diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật, đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách. Theo đó, từ ngày 21 đến 24-11, các không gian trải nghiệm và sân khấu nghệ thuật tiếp tục hoạt động quanh hồ Hoàn Kiếm, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền - Hàng Khay. Việc tổ chức các hoạt động tại những không gian công cộng, khu vực trung tâm của Thủ đô góp phần tạo điều kiện để công chúng trực tiếp tiếp cận, khám phá và tham gia các hoạt động văn hóa.

Đặc biệt, tối 24-11, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình do thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các Bộ, ngành và cơ quan liên quan tổ chức, dự kiến phục vụ miễn phí khoảng 50.000 khán giả. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp phần trình diễn pháo hoa theo chương trình tổ chức. Chương trình này được thành phố giao cho Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình, Hà Nội phối hợp với các đơn vị phối hợp thực hiện.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Trung ương về phát triển văn hóa, thành phố Hà Nội đã chủ động, đồng bộ triển khai nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng vào thực tiễn. Để chuẩn bị cho Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) lần đầu tiên được tổ chức, thành phố đã sớm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và triển khai đồng bộ các phần việc từ cấp thành phố đến các sở, ngành, địa phương, bảo đảm sự thống nhất, chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng, Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các ban, bộ, ngành, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm chất lượng và ý nghĩa của chương trình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết: “Hiện nay, công tác chuẩn bị đang triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ đề ra. Thành phố đã thành lập Ban Tổ chức chương trình, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị để bảo đảm chương trình diễn ra theo đúng chỉ đạo của Trung ương”.

Tại họp báo, về định hướng công tác tuyên truyền, chỉ đạo cho Ngày Văn hóa Việt Nam, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị công tác truyền thông cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, những mô hình sáng tạo tại cơ sở, làm nổi bật giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Có thể thấy, với sự tham gia đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng, Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc kỳ vọng trở thành ngày hội văn hóa của toàn dân. Từ những hoạt động tại từng khu dân cư, không gian di sản đến các chương trình nghệ thuật quy mô lớn, mục tiêu xuyên suốt là để văn hóa hiện diện sâu rộng hơn trong đời sống xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào về bản sắc dân tộc và tạo điều kiện để mỗi người dân thực sự trở thành chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa Việt Nam.