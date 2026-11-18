UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 17/11/2026 về tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Muôn sắc Việt Nam”, dự kiến bắt đầu từ 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm).

Hoạt động bắn pháo hoa được tổ chức trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, diễn ra từ 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm.

Theo kế hoạch, màn trình diễn sử dụng hơn 3.300 quả pháo hoa nổ, gồm 2.656 quả tầm cao và 648 quả tầm thấp; kết hợp 700 giàn pháo hoa các loại, quy mô từ 100-300 ống mỗi giàn và 1.400 ống pháo hoa DBG.

Trận địa pháo hoa tầm thấp được bố trí trên mái và hai bên cánh gà khán đài B, hướng về sân khấu chính. Trận địa pháo hoa tầm cao trải dài từ khu vực cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung Thể thao dưới nước.

Công tác xây dựng trận địa được triển khai từ ngày 17-24/11. Chương trình dự kiến sơ duyệt vào tối 19/11 và tổng duyệt vào tối 22/11 nhằm kiểm tra, hoàn thiện các phương án kỹ thuật và tổ chức trình diễn.

Để bảo đảm an toàn, UBND TP. Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì xây dựng trận địa, vận chuyển pháo, tập huấn lực lượng và tổ chức bắn theo kịch bản được phê duyệt. Các lực lượng chức năng phối hợp rà soát bom mìn, vật liệu nổ, kiểm soát thiết bị bay không người lái tại khu vực tổ chức.

Công an TP. Hà Nội triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và phân luồng giao thông. Theo đó, đường Lê Đức Thọ sẽ cấm lưu thông cả hai chiều, đoạn từ vòng xuyến Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo đến ngã tư Lê Đức Thọ - Tân An Bình, từ 18h30 các ngày 19/11, 22/11 và 24/11, phục vụ sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức.

Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” cũng là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, hướng tới quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống và thành tựu phát triển văn hóa, con người Việt Nam.