'Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin': Thông điệp về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại chương trình. Ảnh: Viết Thành

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Viết Thành

Cùng dự có Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tham dự chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin”. Ảnh: Viết Thành

Đại đoàn kết là nguồn sức mạnh to lớn của toàn dân tộc

Trình bày diễn văn kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, cách đây 96 năm, ngày 18-11-1930, Hội Phản đế Đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ra đời, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong sự nghiệp tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trải qua 96 năm, với những tên gọi và hình thức tổ chức khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ sức mạnh của lòng yêu nước và ý chí đoàn kết dân tộc; góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước và những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Viết Thành

Lịch sử ấy khẳng định một chân lý sâu sắc: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn và là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai

Trong hành trình vẻ vang ấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội luôn tự hào dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân Thủ đô, vun đắp truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình; phát huy tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo vô tận và những đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô yêu dấu.

Từ những phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động chăm lo an sinh xã hội, đến công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận các cấp thành phố luôn nỗ lực, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Đồng chí Bùi Huyền Mai ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhấn mạnh, kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Đây là dịp để cùng khẳng định những giá trị bền vững của dân tộc: Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào và truyền thống nhân ái, thủy chung.

“Với Thủ đô nghìn năm văn hiến, văn hóa chính là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần để Hà Nội vững bước trong tương lai. Tinh thần đại đoàn kết phải tiếp tục được nuôi dưỡng từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, từ sự sẻ chia, trách nhiệm và những việc làm tốt đẹp trong đời sống hằng ngày”, đồng chí Bùi Huyền Mai nói.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của Thủ đô và đất nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội xác định trách nhiệm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần tự quản và khát vọng cống hiến của mỗi người dân Thủ đô.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Viết Thành

Mỗi khu dân cư thêm đoàn kết, mỗi gia đình thêm hạnh phúc, mỗi người dân thêm tin tưởng và trách nhiệm - chính là nền tảng vững chắc để xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai

“Chương trình chính luận nghệ thuật “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin” là lời tri ân đối với các thế hệ đi trước, khẳng định niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Mặt trận Tổ quốc và cũng là thông điệp về sức mạnh đoàn kết, về tình yêu quê hương, đất nước, về niềm tin vào tương lai tươi sáng”, đồng chí Bùi Huyền Mai nói.

Từ trái tim của Tổ quốc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tin tưởng rằng, với truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng, với sức mạnh đại đoàn kết và sự đồng lòng của nhân dân, Hà Nội sẽ tiếp tục cùng cả nước vững bước trên hành trình phát triển mới. Triệu trái tim cùng chung một niềm tin, triệu tấm lòng cùng hướng về một khát vọng, xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường.

Ca khúc “Viết tiếp trang sử Mặt trận Tổ quốc Hà Nội” mở đầu chương trình nghệ thuật. Ảnh: Viết Thành

Nghệ thuật lan tỏa thông điệp về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, nghệ thuật trình diễn và công nghệ sân khấu hiện đại, chương trình chính luận nghệ thuật “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin” đã mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, tái hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa dân tộc, đồng thời lan tỏa thông điệp về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước, Thủ đô.

Mở đầu chương trình là ca khúc “Viết tiếp trang sử Mặt trận Tổ quốc Hà Nội” với giai điệu hào sảng như lời khẳng định về hành trình vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nơi hội tụ, tập hợp và phát huy sức mạnh các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, không gian trình diễn hologram với chủ đề “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” đã tái hiện những dấu mốc lịch sử của dân tộc, hành trình 96 năm hình thành và phát triển của Mặt trận. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và ngôn ngữ nghệ thuật giúp những trang sử hào hùng hiện lên sinh động, kết nối quá khứ với hiện tại, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng, đất nước.

Chương trình chính luận nghệ thuật “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin” đã mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Ảnh: Viết Thành

Chương trình chính luận nghệ thuật “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin” gồm 3 chương: “Giang sơn gấm vóc”, “Đất nước tình yêu” và “Xin chào tương lai Hà Nội”, tạo nên dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt từ cội nguồn lịch sử, bản sắc văn hóa đến khát vọng phát triển.

Ở chương I - “Giang sơn gấm vóc”, tình yêu quê hương, đất nước được khắc họa qua những giai điệu giàu bản sắc. Ca khúc “Đất nước lời ru” đưa khán giả trở về với tình yêu nguồn cội qua lời ru của mẹ; “Non nước hữu tình” gợi lên vẻ đẹp thiên nhiên, con người trên dải đất hình chữ S. Đặc biệt, “Thương ca tiếng Việt” cùng tiết mục “Thư pháp” đã tôn vinh vẻ đẹp tiếng Việt - sợi dây kết nối cộng đồng người Việt qua nhiều thế hệ.

Tiếp nối mạch cảm xúc, chương II - “Đất nước tình yêu” đưa khán giả đến với những tình cảm sâu lắng dành cho Tổ quốc. Qua các ca khúc: “Hà Nội niềm tin hy vọng”, “Đất nước tình yêu” và “Một rừng cây, một đời người” đã gửi gắm những thông điệp về tình yêu quê hương, tinh thần lao động và sự gắn bó giữa mỗi cá nhân với cộng đồng.

Đặc biệt, hình ảnh những cây đước cần được trồng gần nhau tạo thành cánh rừng vững chãi trong câu chuyện về ca khúc “Một rừng cây, một đời người” trở thành ẩn dụ giàu ý nghĩa về sức mạnh đoàn kết. Mỗi cá nhân có thể tạo nên giá trị riêng, nhưng khi cùng chung sức, đồng lòng sẽ tạo thành sức mạnh lớn lao. Thông điệp ấy tiếp tục được lan tỏa qua bài hát “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” hay “Bài ca tôm cá” gợi nhắc trách nhiệm xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền từ chính những công việc bình dị hằng ngày.

Dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt từ cội nguồn lịch sử, bản sắc văn hóa đến khát vọng phát triển. Ảnh: Viết Thành

Chương III - “Xin chào tương lai Hà Nội” mở ra bức tranh về Thủ đô nghìn năm văn hiến đang chuyển mình mạnh mẽ. Những ca khúc “Hoàn Kiếm”, “Sóng đàn Hà Nội” và liên khúc “Tình yêu Hà Nội - Hà Nội mùa Thu” đã khắc họa vẻ đẹp lịch sử, văn hóa và nét thanh lịch của người Hà Nội. Từ những biểu tượng thân thuộc như hồ Gươm, Tháp Rùa, Khuê Văn Các đến nhịp sống đô thị hiện đại, chương trình gửi gắm khát vọng về một Thủ đô sáng tạo, văn minh, hiện đại và hội nhập…

Với sự dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn đương đại, “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin” không chỉ mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc mà còn truyền tải thông điệp ý nghĩa: Đại đoàn kết không phải là khái niệm trừu tượng mà được bồi đắp từ tình yêu nguồn cội, sự sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng cống hiến của mỗi người dân. Dù ở bất cứ vị trí, lĩnh vực hay thế hệ nào, mỗi người đều là một phần làm nên sức mạnh chung của dân tộc.