“Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin” sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Tối 14/11, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin” nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-trieu-trai-tim-mot-niem-tin-suc-manh-dai-doan-ket-toan-dan-toc-24626111511073238.htm