“Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin” sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (gọi tắt là Ngày hội), Đảng ủy, UBND xã Tân Khánh Trung quan tâm chỉ đạo, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các cơ quan, đơn vị, các ấp triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia với hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, xây dựng gia đình văn hóa và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.