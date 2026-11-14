'Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin': Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin”.

Trải qua 96 năm, với những tên gọi và hình thức tổ chức khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ sức mạnh của lòng yêu nước và ý chí đoàn kết dân tộc.

Chương trình chính luận nghệ thuật “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin” là lời tri ân đối với các thế hệ đi trước, khẳng định niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Mặt trận Tổ quốc và cũng là thông điệp về sức mạnh đoàn kết, về tình yêu quê hương, đất nước, về niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, nghệ thuật trình diễn và công nghệ sân khấu hiện đại, chương trình chính luận nghệ thuật “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin” đã mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, tái hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa dân tộc

Không gian trình diễn hologram với chủ đề “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” đã tái hiện những dấu mốc lịch sử của dân tộc, hành trình 96 năm hình thành và phát triển của Mặt trận. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và ngôn ngữ nghệ thuật giúp những trang sử hào hùng hiện lên sinh động, kết nối quá khứ với hiện tại, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng, đất nước.

Chương trình chính luận nghệ thuật “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin” gồm 3 chương: “Giang sơn gấm vóc”, “Đất nước tình yêu” và “Xin chào tương lai Hà Nội”, tạo nên dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt từ cội nguồn lịch sử, bản sắc văn hóa đến khát vọng phát triển.

Chương I - “Giang sơn gấm vóc”, tình yêu quê hương, đất nước được khắc họa qua những giai điệu giàu bản sắc. Ca khúc “Đất nước lời ru” đưa khán giả trở về với tình yêu nguồn cội qua lời ru của mẹ; “Non nước hữu tình” gợi lên vẻ đẹp thiên nhiên, con người trên dải đất hình chữ S. Đặc biệt, “Thương ca tiếng Việt” cùng tiết mục “Thư pháp” đã tôn vinh vẻ đẹp tiếng Việt - sợi dây kết nối cộng đồng người Việt qua nhiều thế hệ.

Chương II - “Đất nước tình yêu” đưa khán giả đến với những tình cảm sâu lắng dành cho Tổ quốc. Qua các ca khúc: “Hà Nội niềm tin hy vọng”, “Đất nước tình yêu” và “Một rừng cây, một đời người” đã gửi gắm những thông điệp về tình yêu quê hương, tinh thần lao động và sự gắn bó giữa mỗi cá nhân với cộng đồng.

Chương III - “Xin chào tương lai Hà Nội” mở ra bức tranh về Thủ đô nghìn năm văn hiến đang chuyển mình mạnh mẽ. Những ca khúc “Hoàn Kiếm”, “Sóng đàn Hà Nội” và liên khúc “Tình yêu Hà Nội - Hà Nội mùa Thu” đã khắc họa vẻ đẹp lịch sử, văn hóa và nét thanh lịch của người Hà Nội. Từ những biểu tượng thân thuộc như Hồ Gươm, Tháp Rùa, Khuê Văn Các đến nhịp sống đô thị hiện đại, chương trình gửi gắm khát vọng về một Thủ đô sáng tạo, văn minh, hiện đại và hội nhập…

Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Lan Anh, Hồng Nhung, Hà Trần, Dàn nhạc Thăng Long Vũ đoàn Hà Nội Trẻ….

Các khán giả hòa mình vào chương trinh.

Với sự dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn đương đại, “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin” không chỉ mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc mà còn truyền tải thông điệp ý nghĩa: Đại đoàn kết không phải là khái niệm trừu tượng mà được bồi đắp từ tình yêu nguồn cội, sự sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng cống hiến của mỗi người dân.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tặng hoa, chúc mừng các nghệ sĩ tham gia chương trình.