Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin
Tối 14/11, tại Cung Hữu nghị Việt - Xô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin”.
Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố, đại diện các tổ chức thành viên, cán bộ Mặt trận các cấp và đông đảo nhân dân Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-trieu-trai-tim-mot-niem-tin-246261114221805794.htm