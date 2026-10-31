Hà Nội triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55kg ma túy

Trước đó, ngày 17/9/2026, từ nguồn tin nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội xác lập chuyên án, điều tra đường dây nghi vấn vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.

Ngày 19/9, tại phường Xuân Phương, Hà Nội, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (sinh năm 1993) khi đang nhận kiện hàng chứa khoảng 25kg ma túy tổng hợp dạng Methamphetamine.

Mở rộng điều tra, cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp với phía Lào bắt giữ Phan Văn Triệu (sinh năm 2001) và Nguyễn Thanh Tuấn Duy (sinh năm 1992). Khám xét nơi ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm khoảng 30kg ma túy đá.

Ngày 15/10, hai đối tượng được áp giải từ Lào về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra.

Việc triệt phá đường dây góp phần ngăn chặn lượng lớn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam, đồng thời cho thấy sự phối hợp giữa lực lượng chức năng hai nước trong đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

R.G