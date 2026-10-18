Hà Nội triệt phá đường dây ma túy, bắt giữ 22 đối tượng

Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Cửa Nam vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với nhiều đối tượng tham gia.

Trước đó, ngày 30/9/2026, Công an phường Cửa Nam phát hiện vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 0,459 gam Methamphetamine.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Trần Quốc Việt (SN 1977, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Việt, cơ quan Công an thu giữ thêm 0,155 gam Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng ma túy.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xác định Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1989, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) có liên quan đến vụ án.

Tối 1/10, Công an phường Cửa Nam tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhung, phát hiện 3 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên sân thượng căn nhà. Trong số này có Nguyễn Quốc Hưng (SN 1972, trú tại phường Thụy Khuê, Hà Nội), đối tượng từng có 3 tiền án.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 24,864 gam ma túy đá cùng nhiều vật chứng liên quan.

Đáng chú ý, theo cơ quan Công an, Nguyễn Quốc Hưng là chủ tài khoản mạng xã hội có tên “Sơn Thụy Khuê”, thu hút lượng lớn người theo dõi. Đối tượng thường xuyên phát trực tiếp (livestream), đăng tải các nội dung thể hiện lối sống lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Hưng cùng Dương Ngọc Huyền (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho nhiều đối tượng.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp Công an phường Cửa Nam mở rộng điều tra, làm rõ 22 đối tượng liên quan đến các hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan Công an, một số đối tượng trong đường dây từng có tiền án. Để phục vụ hoạt động phạm tội, các đối tượng sử dụng nhà riêng, căn hộ chung cư thuê theo ngày làm địa điểm giao dịch, tổ chức sử dụng ma túy; đồng thời sử dụng tài khoản ngân hàng của người thân để nhận tiền liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò và hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.