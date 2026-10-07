Hà Nội: Triệt phá đường dây buôn bán thuốc, thiết bị y tế doanh thu hơn 500 tỷ đồng

Ngày 7/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, làm rõ đường dây do Trần Minh Đức (SN 1989, trú phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) cầm đầu, chuyên sản xuất, san chiết, đóng gói, buôn bán thuốc và thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Trước đó, ngày 20/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại Hà Nội và một địa điểm tại TP Hồ Chí Minh, thu giữ 122.972 sản phẩm gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ thủ thuật thẩm mỹ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Buôn bán hàng cấm” và khởi tố 21 bị can trong đường dây. Ảnh: CAHN

Theo điều tra, Đức là chủ 3 địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông và phường Thanh Liệt. Đối tượng thông qua các mối quan hệ để mua filler, botox cùng các sản phẩm liên quan về bán kiếm lời.

Đáng chú ý, đường dây này còn mua các loại hàng bán thành phẩm chưa có tem nhãn, vỏ bao bì. Đức mua vỏ chai, nhãn mác, bao bì và nguyên liệu dung tích lớn, sau đó chỉ đạo Đỗ Đức Minh thực hiện san chiết, đóng gói, dán nhãn trước khi đưa ra thị trường. Hàng hóa sau khi hoàn thiện được đưa về nhiều kho, cơ sở tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để bảo quản, phân phối.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã kinh doanh, buôn bán hàng triệu sản phẩm, với doanh thu khoảng trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Các đối tượng không có chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Hàng hóa được lưu giữ tại những địa điểm chưa được cấp phép kinh doanh về y tế, không bảo đảm điều kiện bảo quản; đồng thời không được các công ty nhập khẩu, kinh doanh filler, botox, meso ủy quyền phân phối.

Ngày 4/9/2026, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ngành, lĩnh vực y tế - Sở Y tế xác định tổng trị giá số hàng hóa thu giữ hơn 74 tỷ đồng.

Trong các ngày 7/9 và 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Buôn bán hàng cấm” và khởi tố 21 bị can. Trong đó, Trần Minh Đức cùng 13 bị can bị khởi tố theo điểm đ khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự; 7 bị can khác bị khởi tố theo điểm i khoản 2 Điều 190.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng và các nội dung liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.