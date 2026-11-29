Triển lãm tương tác “Một bát thương / A Bowl of Love” mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Triển lãm do Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS), Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) và Varan Vietnam thực hiện, phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Mạng lưới Phòng ngừa và Ứng phó Bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam (GBVNET) cùng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-SIS). Triển lãm mở cửa miễn phí, phục vụ khách tham quan từ 8h đến 17h hằng ngày.

Khác với hình dung về những triển lãm mang chủ đề xã hội vốn thường kén người xem, “Một bát thương” thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ vào tham quan. Sức hấp dẫn của triển lãm nằm ở cách tiếp cận nhẹ nhàng, giàu tính nhân văn, kết hợp nghệ thuật sắp đặt đương đại, kỹ nghệ thủ công truyền thống và nghiên cứu khoa học xã hội để khơi gợi sự đồng cảm, suy ngẫm về bạo lực trên cơ sở giới.

Triển lãm gồm 7 tác phẩm có sự kết nối, do nhà nghiên cứu, nghệ sĩ thị giác TS. Pauline Oosterhoff thực hiện cùng 12 nghệ sĩ, nghệ nhân Việt Nam trong các lĩnh vực phim tài liệu, đồ gỗ, kim loại, dệt lụa, gốm và làm vàng mã.

Ngay lối vào, mỗi khách tham quan được trao một tấm thẻ giấy màu xanh thuộc tác phẩm Đưa cô ấy theo, ghi tên, tuổi và địa điểm xảy ra vụ việc liên quan đến một phụ nữ. Trong hành trình tham quan, người xem mang theo tấm thẻ, tìm tên nhân vật trên chiếc bát tưởng niệm thuộc tác phẩm Có tên và không tên, sau đó viết lời nhắn gửi tới người đã khuất hoặc thân nhân và treo tại khu vực Cho người đã đi, cho người ở lại.

Tấm thẻ “Đưa cô ấy theo” ghi thông tin một nạn nhân cùng hướng dẫn để khách tham quan trực tiếp tương tác trong triển lãm

Ở trung tâm phòng trưng bày là chiếc bát tưởng niệm cỡ lớn, lưu giữ tên những phụ nữ tử vong trong các vụ việc liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới được báo chí ghi nhận giai đoạn 2018–2024. Đáng chú ý, cụm từ “nhà riêng” xuất hiện nhiều lần trong các dòng thông tin, gợi mở những suy ngẫm về vấn đề an toàn trong môi trường gia đình. Không gian triển lãm còn có buổi trò chuyện với cô Ngô Xuân Hương, người từng trải qua bạo lực gia đình và nay trực tiếp chia sẻ câu chuyện của mình với khách tham quan. Qua những chia sẻ chân thành, người nghe có thêm góc nhìn về hành trình vượt qua bạo lực, cũng như vai trò của sự lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ đối với những phụ nữ có hoàn cảnh tương tự.

Cô Ngô Xuân Hương, một phụ nữ đã thoát khỏi bạo lực gia đình, chia sẻ câu chuyện với khách tham quan ngay bên cạnh chiếc bát tưởng niệm ghi tên các nạn nhân xấu số

Di chuyển sang khu vực trưng bày gốm, nhiều người dừng lại khá lâu bên chiếc bàn dài đặt các phiến đất sét Bát Tràng được gia cố trên khung sắt, in nguyên vẹn dấu lưng người cùng những chiếc bát gốm nhỏ. Các tác phẩm này có sự tham gia đồng sáng tạo của 16 phụ nữ làm nhiều công việc khác nhau, từ người bán hàng ngoài chợ, luật sư, phóng viên, nhà nghiên cứu đến nhân viên công tác xã hội, trong đó có những người từng chịu tổn thương vì bạo lực. Họ tự tay nặn bát, lưu lại dấu lưng của mình và góp mặt trong bộ phim tài liệu của đạo diễn Nguyễn Ánh, nơi mỗi người được toàn quyền quyết định bối cảnh cũng như mức độ chia sẻ câu chuyện cá nhân.

Khách tham quan nghe thuyết minh quanh bàn trưng bày các phiến đất sét Bát Tràng lưu dấu lưng và bát gốm do 16 phụ nữ trực tiếp chế tác

Điểm dừng cuối của hành trình tham quan là tác phẩm Cho người đã đi, cho người ở lại, được làm từ khung tre và giấy bồi theo kỹ thuật vàng mã truyền thống. Hàng trăm tấm thẻ ghi lời nhắn và lời chúc bình an của khách tham quan đã được treo kín không gian. Theo ban tổ chức, sau khi triển lãm kết thúc, những tấm thẻ sẽ được hóa cùng chiếc bát tưởng niệm tại một ngôi chùa, như một cách gửi gắm tình cảm và sự tưởng nhớ.

Các bạn trẻ bày tỏ lòng tiếc thương qua những tấm thẻ

Thông qua nghệ thuật và những câu chuyện đời thực, “Một bát thương” góp phần đưa vấn đề bạo lực trên cơ sở giới đến gần hơn với công chúng, khơi dậy sự lắng nghe, thấu cảm và sẻ chia. Hơn cả một không gian trưng bày, triển lãm gửi gắm thông điệp: hãy thôi phán xét, dũng cảm lên tiếng và cùng xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, nơi mỗi người phụ nữ đều được tôn trọng và yêu thương.