Hà Nội: Triển lãm “Tiếng vọng dân gian” giới thiệu hình ảnh người phụ nữ trong đời sống xã hội

Một số tác phẩm nổi bật tại triển lãm (Ảnh: Phương Anh).

“Tiếng vọng dân gian” là triển lãm do Studio ARTiculate kết hợp cùng Major Books thực hiện giúp khách tham quan khám phá dòng chảy văn hóa truyền thống, đặc biệt là hình ảnh và vị trí của người phụ nữ trong đời sống xã hội.

Trưng bày hơn 40 bức tranh minh họa dựa trên 11 câu chuyện cổ tích Việt Nam được tuyển chọn từ kho tàng do cố học giả Nguyễn Đổng Chi sưu tầm và biên soạn, triển lãm mở ra góc nhìn đa chiều về hình tượng người phụ nữ trong kho tàng văn học dân gian. Các khu vực triển lãm lần lượt là “Sức mạnh thầm lặng trong đời sống”, “Sợi dây kết nối xã hội” và “Vị trí giữa đất trời và trần thế”.

Qua nét vẽ của họa sĩ Jeet Zdũng, những câu chuyện quen thuộc được tái hiện bằng ngôn ngữ hội họa đương đại, làm nổi bật những thân phận, khát vọng và vị thế của người phụ nữ trong xã hội truyền thống. Từ đó, “Tiếng vọng dân gian” trở thành nhịp cầu kết nối di sản truyền thống với công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Qua triển lãm, các bạn trẻ có thêm hiểu biết về văn hóa truyền thống (Ảnh: Phương Anh).

“Mình thấy triển lãm là một cơ hội đặc biệt để tri ân và tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam. Không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị, triển lãm còn giúp mình cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp, sự khéo léo và những đóng góp thầm lặng của người phụ nữ trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt, trong dịp 20/10, mình nghĩ đây là một hoạt động rất ý nghĩa để mỗi người thêm trân trọng và tự hào về người phụ nữ Việt Nam” Bạn Đỗ Phương Linh (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Bên cạnh không gian trưng bày chính, triển lãm còn tổ chức các workshop giao lưu, thực hành nghệ thuật, tạo cơ hội để khán giả có cơ hội gặp trực tiếp với đội ngũ thực hiện dự án. Các hoạt động vệ tinh và chương trình văn hóa bên lề cũng được cập nhật trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, góp phần mở rộng trải nghiệm của công chúng.

Khách tham quan hào hứng tham gia các hoạt động tại buổi triển lãm (Ảnh: Phương Anh).

Với hình thức thể hiện gần gũi và cách tiếp cận giàu tính tương tác, “Tiếng vọng dân gian” là một lựa chọn khám phá văn hóa khác biệt và đáng trải nghiệm cho người dân và du khách khi đến với Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 8/11/2026, mở ra cơ hội để công chúng trực tiếp thưởng lãm các tác phẩm và tham gia những hoạt động nghệ thuật bên lề.