Hà Nội triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu về dân tộc

Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ, đúng thời hạn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thu thập, tạo lập, cập nhật Cơ sở dữ liệu về dân tộc theo Quyết định số 678/QĐ-BDTTG ngày 2-8-2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thành phố phân công rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trong rà soát, thu thập, tạo lập, cập nhật, xác thực, phê duyệt, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Việc thực hiện theo nguyên tắc dữ liệu được tạo lập một lần, sử dụng nhiều lần, chia sẻ cho nhiều cơ quan theo thẩm quyền; lấy Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm gốc để định danh, đối soát; kế thừa, tái sử dụng tối đa dữ liệu hiện có, không nhập liệu trùng lặp.

Cơ sở dữ liệu được xây dựng theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, sẵn sàng kết nối, chia sẻ, đồng bộ giữa hệ thống của thành phố với Cơ sở dữ liệu về dân tộc của Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các hệ thống khác của thành phố.

Phạm vi dữ liệu gồm toàn bộ thông tin dữ liệu số về công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chính sách dân tộc và các dữ liệu liên quan trên địa bàn thành phố. Nguồn dữ liệu gồm dữ liệu trực tiếp thu thập, tạo lập từ thực địa; dữ liệu số hóa, trích xuất từ văn bản, hồ sơ, tài liệu, báo cáo, quyết định, danh sách; dữ liệu phát sinh từ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã ký số và dữ liệu tiếp nhận, kết nối, chia sẻ, đồng bộ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin chính thức khác.

Sở Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan đầu mối của thành phố, trực tiếp thu thập, tổng hợp, kiểm tra, xác thực, phê duyệt hoặc trình phê duyệt dữ liệu về dân tộc thuộc thẩm quyền. UBND các xã, phường trực tiếp tạo lập, xác minh, cập nhật dữ liệu thuộc địa bàn quản lý.

Theo kế hoạch, thành phố rà soát, phân loại, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu hiện có trên Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc của thành phố để sẵn sàng đồng bộ sang Cơ sở dữ liệu về dân tộc của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Quá trình rà soát kỹ thuật tập trung phát hiện dữ liệu thiếu, sai định dạng, trùng lặp, mâu thuẫn; chuẩn hóa theo mã định danh, mã địa bàn, danh mục dùng chung và cấu trúc dữ liệu quy định. Dữ liệu sau khi được rà soát, đối soát, xác thực, phê duyệt đúng quy trình sẽ được chuyển đổi thành dữ liệu chính thức và kế thừa sử dụng, không nhập lại.

Thành phố thực hiện thu thập thông tin từ các nguồn thuộc phạm vi quản lý, nhập trực tiếp lên nền tảng hoặc số hóa từ văn bản, hồ sơ, quyết định. Dữ liệu được chuẩn hóa, số hóa, nhập, cập nhật, làm sạch, xác thực và phê duyệt theo quy trình nghiệp vụ, kỹ thuật của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Khi có thông tin mới hoặc thay đổi trạng thái, dữ liệu được cập nhật kịp thời; dữ liệu chính thức không sửa trực tiếp hoặc xóa tùy tiện mà phải tạo phiên bản mới và lưu vết lịch sử.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc của thành phố với Cơ sở dữ liệu về dân tộc của Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố (LGSP) bằng dịch vụ chia sẻ dữ liệu (API) theo Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22-10-2025. Thành phố đồng thời đối soát, định danh dữ liệu cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo nguyên tắc một nguồn tin cậy duy nhất, bảo đảm liên thông các danh mục dùng chung.

Kế hoạch cũng yêu cầu lập hồ sơ đề xuất và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; phân loại dữ liệu trước khi phân quyền truy cập, ghi nhật ký truy cập và kịp thời thu hồi tài khoản khi cán bộ, công chức chuyển công tác hoặc không còn phụ trách lĩnh vực dân tộc.

Thành phố sẽ kiểm tra định kỳ hằng năm hoặc đột xuất về tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ, độ trùng lặp và tính kịp thời của dữ liệu. UBND các xã, phường và các sở, ngành thành phố gửi báo cáo kết quả tạo lập, cập nhật dữ liệu định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất về Sở Dân tộc và Tôn giáo để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Dân tộc và Tôn giáo.