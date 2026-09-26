Hà Nội triển khai tuyển quân năm 2027

Theo kế hoạch, công tác tuyển quân năm 2027 được triển khai thống nhất ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, thanh niên trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân.

Lễ giao, nhận quân tháng 3-2026. Ảnh: Hồng Thái

Các địa phương tổ chức rà soát, phúc tra, nắm nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đồng thời, hoàn thiện, thâm nhập hồ sơ của công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; hiệp đồng với các đơn vị nhận nguồn, chốt quân số, quyết định gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Lễ giao, nhận quân được tổ chức bảo đảm thống nhất, đúng quy định, trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Kế hoạch cũng yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở địa phương trong thực hiện các bước tuyển quân tại cơ sở; thực hiện tốt công tác chính sách, thăm hỏi, tặng quà cho công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trước, trong và sau tuyển quân.

Cùng với đó, các địa phương thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đối tượng Đảng cho công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2027; tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển quân.

Theo kế hoạch, Lễ giao, nhận quân năm 2027 được tổ chức tại 6 địa điểm. Điểm giao, nhận quân số 1 tại Sân Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Đông Anh, gồm 18 xã, phường: Thư Lâm, Phúc Thịnh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh, Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Bồ Đề, Việt Hưng, Thuận An, Phù Đổng, Đông Anh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh; do UBND xã Đông Anh chủ trì.

Điểm giao, nhận quân số 2 tại Sân Vận động phường Sơn Tây, gồm 22 xã, phường: Ba Vì, Suối Hai, Bất Bạt, Cổ Đô, Vật Lại, Minh Châu, Quảng Oai, Yên Bài, Tùng Thiện, Sơn Tây, Đoài Phương, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Đan Phượng, Hát Môn, Liên Minh, Ô Diên, Thạch Thất, Hạ Bằng, Hòa Lạc, Yên Xuân, Xuân Mai; do UBND phường Sơn Tây chủ trì.

Điểm giao, nhận quân số 3 tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao phường Ngọc Hà, gồm 23 phường: Ngọc Hà, Phú Thượng, Hồng Hà, Tây Hồ, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Láng, Đống Đa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Kim Liên, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Tương Mai, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Yên Hòa, Cầu Giấy, Nghĩa Đô; do UBND phường Ngọc Hà chủ trì.

Điểm giao, nhận quân số 4 tại Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, gồm 20 phường: Phú Diễn, Thượng Cát, Đông Ngạc, Tây Tựu, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Đỉnh, Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, Quốc Oai, Kiều Phú, Hưng Đạo, An Khánh, Phú Cát, Tây Phương, Dương Nội, Yên Nghĩa; do UBND phường Từ Liêm chủ trì.

Điểm giao, nhận quân số 5 tại Sân vận động xã Thanh Trì, gồm 22 xã, phường: Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương, Thanh Trì, Nam Phù, Ngọc Hồi, Đại Thanh, Thanh Liệt, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Hồng Vân, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Phúc Lợi, Gia Lâm, Bát Tràng, Long Biên; do UBND xã Thanh Trì chủ trì.

Điểm giao, nhận quân số 6 tại Sân vận động xã Thanh Oai, gồm 21 xã, phường: Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Phượng Dực, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị, Hà Đông, Kiến Hưng, Phú Lương, Vân Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Phú Nghĩa, Chương Mỹ; do UBND xã Thanh Oai chủ trì.

Kế hoạch xác định cụ thể các mốc thời gian trong công tác tuyển quân. Theo đó, việc rà soát, nắm nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ phải hoàn thành trước ngày 30-9-2026; sơ tuyển sức khỏe tại các xã, phường hoàn thành trước ngày 10-11-2026.

Công tác khám sức khỏe đối với công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được tổ chức từ ngày 20-11 đến ngày 10-12-2026. Việc chốt quân số với các đơn vị nhận quân hoàn thành trước ngày 10-1-2027; quyết định gọi nhập ngũ phải được giao đến công dân trước ngày 4-2-2027.

Lễ giao, nhận quân năm 2027 dự kiến tổ chức vào 8h ngày 21-2-2027.