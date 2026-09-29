UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 366/KH-UBND ngày 24/9 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027, nhằm bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và Công an trong tình hình mới.

Hà Nội triển khai tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, công tác tuyển quân được triển khai thống nhất tại các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương. Thành phố yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân, nhất là thanh niên, trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân.

Các xã, phường tổ chức rà soát, phúc tra, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; thực hiện sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Hồ sơ công dân được hoàn thiện, thâm nhập theo quy định; các địa phương hiệp đồng với đơn vị nhận quân, chốt quân số và quyết định gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Lễ giao, nhận quân năm 2027 được yêu cầu tổ chức thống nhất, đúng quy định, trang trọng, vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Thành phố cũng yêu cầu phát huy vai trò của hệ thống chính trị tại cơ sở, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà công dân trước, trong và sau khi nhập ngũ. Các địa phương đồng thời thực hiện bồi dưỡng đối tượng Đảng cho công dân đủ điều kiện và tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển quân.

Theo kế hoạch, Lễ giao, nhận quân năm 2027 của Hà Nội dự kiến tổ chức vào 8 giờ ngày 21/2/2027 tại 6 địa điểm.

Về tiến độ, công tác rà soát, nắm nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ phải hoàn thành trước ngày 30/9/2026; sơ tuyển sức khỏe tại các xã, phường hoàn thành trước ngày 10/11/2026. Khám sức khỏe đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được tổ chức từ ngày 20/11 đến ngày 10/12/2026.

Việc chốt quân số với các đơn vị nhận quân hoàn thành trước ngày 10/1/2027. Quyết định gọi nhập ngũ phải được giao đến công dân trước ngày 4/2/2027.