Hà Nội triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự

Mục tiêu của kế hoạch là triển khai Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 8-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý di cư quốc tế, tạo môi trường di cư minh bạch, dễ tiếp cận, tôn trọng nhân phẩm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư, đặc biệt là các nhóm đặc thù, phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, cần bám sát mục đích và yêu cầu của Thỏa thuận GCM, lấy yếu tố con người làm trung tâm, có lồng ghép yếu tố giới và phát triển bền vững; xác định đầy đủ các nhiệm vụ cụ thể, triển khai dựa trên các nhiệm vụ trọng tâm tại Phần II của kế hoạch. Thiết lập đầu mối, phân công tổ chức thực hiện và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện và báo cáo theo quy định hướng dẫn của Trung ương.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Thỏa thuận GCM và các vấn đề về di cư quốc tế, nhất là di cư hợp pháp, an toàn, phòng, chống di cư trái phép, lừa đảo lao động quốc tế và mua bán người, đến các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng thực thi pháp luật, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân; bảo đảm nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, điều kiện thực tiễn của địa phương và được triển khai bằng nhiều hình thức, dễ tiếp cận.

Chú trọng hướng dẫn quy trình di cư lao động hợp pháp, an toàn; cung cấp thông tin về đầu mối tư vấn, hỗ trợ và tiếp nhận phản ánh để người dân chủ động phòng ngừa rủi ro. Cung cấp, cập nhật kịp thời trên cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nhóm mạng xã hội của thôn, tổ dân phố những thông tin chính thống về chính sách, pháp luật, hướng dẫn, khuyến cáo, cảnh báo liên quan đến di cư quốc tế, thị trường lao động, chính sách thị thực, cư trú và quyền của người di cư.

Theo dõi, rà soát, cập nhật dữ liệu về di cư quốc tế (lao động; học tập; kết hôn có yếu tố nước ngoài; cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; di cư trái phép; mua bán người; lao động cưỡng bức; người không quốc tịch; người di cư hồi hương trở về...) về công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội di cư ra nước ngoài và người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đăng ký, quản lý và hỗ trợ công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội di cư ra nước ngoài.

Rà soát các văn bản, cơ chế, chính sách liên quan đến di cư quốc tế gắn với xây dựng hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, an sinh xã hội, việc làm bền vững và bình đẳng giới. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di cư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư; thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch về di cư quốc tế hằng năm của thành phố.

Theo dõi, phân tích và dự báo về tình hình và các yếu tố tác động đến di cư quốc tế như bất ổn chính trị, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm xuyên biên giới, tội phạm xuyên quốc gia. Chú trọng nghiên cứu, cập nhật chính sách, pháp luật của các quốc gia, vùng lãnh thổ về thị thực, cư trú, việc làm, bảo hiểm, quốc tịch, hộ tịch, an sinh xã hội và xử lý vi phạm liên quan đến di cư.

Chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành Trung ương và đối tác quốc tế trong triển khai Thỏa thuận GCM; tham gia phù hợp các diễn đàn, cơ chế hợp tác quốc tế và khu vực về di cư theo quy định. Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hợp pháp từ hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và tăng cường hiệu quả quản lý di cư quốc tế trên địa bàn thành phố.