Hà Nội triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở từ ngày 1-3-2027

Theo kế hoạch, việc triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải, hòa giải viên; góp phần giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Luật

UBND thành phố giao Sở Tư pháp tham mưu Thành ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Sở Tư pháp đồng thời tham mưu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu những điểm mới, chính sách mới của Luật; quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên, tổ hòa giải, các bên tham gia hòa giải; trình tự, thủ tục hòa giải; chính sách của Nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở và những nội dung thiết thực, liên quan trực tiếp đến người dân.

Trên cơ sở tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn và tình hình thực tiễn của thành phố, Sở Tư pháp xây dựng, biên soạn hoặc phát hành các tài liệu hỏi - đáp, tài liệu nghiệp vụ, tờ gấp, infographic, video, tài liệu điện tử và các sản phẩm truyền thông khác. Trong đó, chú trọng tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận, thuận tiện sử dụng trên môi trường số.

Thành phố cũng đẩy mạnh đăng tải, chia sẻ nội dung phổ biến Luật trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, các nền tảng số và kênh thông tin phù hợp; khuyến khích khai thác, sử dụng tài liệu điện tử, sản phẩm truyền thông số phục vụ hòa giải viên và người dân.

Cùng với công tác tuyên truyền, thành phố tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành có nội dung liên quan đến hòa giải ở cơ sở. Qua đó, xác định những quy định không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc chưa thống nhất với Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan thực hiện theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Củng cố đội ngũ hòa giải viên, xây dựng mô hình tổ hòa giải “5 tốt”

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là hướng dẫn thành lập, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; xây dựng đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải, đồng thời xây dựng mô hình tổ hòa giải “5 tốt”.

Thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức. Sở Tư pháp và UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở, đội ngũ tập huấn viên cấp xã; cán bộ Công an cấp xã được giao nhiệm vụ nắm tình hình, tham gia giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và những người có liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở.

Đối với cấp xã, phường, căn cứ tình hình thực tế, các địa phương tổ chức quán triệt, triển khai Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, tổ hòa giải, hòa giải viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn. Đồng thời, rà soát toàn diện số lượng, cơ cấu tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; kịp thời củng cố, kiện toàn theo quy định, xây dựng, kiện toàn, thành lập đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp xã.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu theo dõi tình hình thi hành Luật; thu thập thông tin, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn. Các cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc thi hành Luật.

Việc kiểm tra triển khai thi hành Luật và hoạt động hòa giải ở cơ sở tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ được tổ chức nhằm kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế. Thành phố cũng thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thi hành Luật theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tư pháp và tình hình thực tiễn.

Đáng chú ý, thành phố sẽ tổ chức thống kê, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về tổ hòa giải, hòa giải viên, số vụ việc tiếp nhận, kết quả hòa giải và các thông tin khác theo quy định; từng bước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu phục vụ quản lý, theo dõi, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị được giao giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố.