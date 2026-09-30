Hà Nội triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh trực tuyến tại bệnh viện phụ sản

Hà Nội triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Theo đó, chương trình thí điểm được thực hiện đối với trẻ em là công dân Việt Nam, sinh ra tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Để được hỗ trợ, trẻ cần có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội và thuộc thẩm quyền đăng ký khai sinh của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố. Đồng thời, hồ sơ phải có Giấy chứng sinh và các thông tin, dữ liệu liên quan đầy đủ, thống nhất. Chương trình không áp dụng đối với các trường hợp mang thai hộ hoặc có yếu tố đặc thù cần xác minh theo quy định riêng.

Điểm hỗ trợ thủ tục sẽ do Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố chủ trì và được đặt trực tiếp tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây, người dân chỉ cần sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến. Các cán bộ tại điểm hỗ trợ sẽ trực tiếp hướng dẫn, phối hợp kiểm tra thông tin và luân chuyển hồ sơ.

Việc triển khai bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự và trách nhiệm của các cơ quan giải quyết thủ tục. Trung tâm Phục vụ hành chính công không thay thế cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy khai sinh, còn cán bộ hỗ trợ không tự xử lý các nội dung phức tạp vượt thẩm quyền.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, Ủy ban nhân dân Thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Sở Y tế có trách nhiệm bố trí địa điểm hỗ trợ, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời chịu trách nhiệm về việc cấp và liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh điện tử, bảo đảm tính chính xác và đầy đủ.

Ủy ban nhân dân các xã, phường trực tiếp tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đăng ký khai sinh. Cơ quan này không yêu cầu người dân cung cấp lại các giấy tờ, thông tin đã có thể khai thác hợp pháp trên hệ thống điện tử.

Công an và Bảo hiểm xã hội Thành phố phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện tử cho các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi, bảo đảm an toàn dữ liệu.

Sở Tư pháp đảm nhận vai trò hướng dẫn nghiệp vụ và xử lý các vướng mắc pháp lý phát sinh trong quá trình thí điểm.

Mô hình hỗ trợ thí điểm được triển khai trong 3 tháng cuối năm 2026. Sau khi kết thúc, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố cùng các cơ quan liên quan sẽ tổng kết, đánh giá hiệu quả và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 31/12/2026. Trên cơ sở kết quả đánh giá, Thành phố sẽ xem xét việc mở rộng phạm vi triển khai và tiến tới cải tiến mô hình tự động hóa, giúp người dân hạn chế tối đa việc phải khai báo thông tin nhiều lần.