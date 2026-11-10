Hà Nội triển khai rào chắn đường Nguyễn Trãi vào ban đêm để thi công Vành đai 2,5

Theo phương án tổ chức giao thông vừa được Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, từ đêm 12/11 đến hết ngày 31/12/2026, đơn vị thi công sẽ tiến hành rào chắn trên đường Nguyễn Trãi để phục vụ công tác đào rãnh, lắp đặt cáp điện ngầm ngang đường tại khu vực nút giao Vành đai 2,5.

Đây là hạng mục thuộc dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5. Công tác thi công được triển khai tại cả hai chiều đường Nguyễn Trãi, gồm hướng đi Hà Đông và hướng đi vào trung tâm Hà Nội.

Cụ thể, nhà thầu sẽ sử dụng hệ thống rào chắn di động có chiều dài 40m, rộng 3,75m để khoanh vùng khu vực thi công. Toàn bộ quá trình được chia thành 4 phân đoạn, triển khai theo hình thức cuốn chiếu. Sau khi hoàn thành từng phân đoạn, nhà thầu phải thu dọn, tháo dỡ rào chắn và hoàn trả mặt đường hiện trạng trước khi chuyển sang vị trí tiếp theo.

Đáng chú ý, thời gian tổ chức rào chắn và thi công được giới hạn từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Đây là khung giờ được lựa chọn nhằm giảm thiểu tác động đến hoạt động lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi, một trong những trục giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phường Hà Đông và các địa bàn phía Tây Nam thành phố.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu trước 5h hằng ngày, toàn bộ phương tiện, máy móc phục vụ thi công phải được đưa vào phạm vi công trường đường Vành đai 2,5. Mặt đường Nguyễn Trãi phải được hoàn trả, bảo đảm độ êm thuận, đáp ứng yêu cầu lưu thông an toàn của các phương tiện.

Đặc biệt, trong các ngày lễ, Tết, thời điểm diễn ra lễ hội tại khu vực thi công hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thu dọn máy móc, vật liệu xây dựng, đất đá thải và hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông.

Để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình triển khai, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan xây dựng phương án thi công chi tiết, bố trí đầy đủ hàng rào, dây phản quang, biển báo và hệ thống cảnh báo từ xa.

Các biển cảnh báo phải được lắp đặt tại những vị trí cách khu vực thi công 200m, 100m và 50m. Đồng thời, nhà thầu phải bố trí biển hạn chế tốc độ, chóp nón, đèn cảnh báo và nhân lực trực tiếp hướng dẫn, phân luồng phương tiện tại hiện trường cũng như từ xa.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương để tổ chức điều tiết phương tiện, kịp thời xử lý những tình huống ùn tắc có thể phát sinh.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi tình hình giao thông trên đường Nguyễn Trãi và khu vực lân cận, chủ động phát hiện những bất cập để tham mưu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp.

Việc thi công hệ thống cáp điện ngầm là một trong những hạng mục phục vụ triển khai dự án Vành đai 2,5. Trong thời gian rào chắn, người tham gia giao thông cần chú ý hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn phân luồng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp khi di chuyển qua khu vực Nguyễn Trãi vào ban đêm.