Hà Nội triển khai Quy chế quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia

Đồng bộ dữ liệu, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Theo kế hoạch, thành phố hướng tới thiết lập môi trường giải quyết thủ tục hành chính điện tử đồng bộ, thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, bảo đảm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu liên tục, ổn định với Cổng Dịch vụ công quốc gia; kiểm soát chặt chẽ rủi ro, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đối với hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống có kết nối.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài khoản quản trị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thành phố sẽ cử người đại diện làm đầu mối tiếp nhận tài khoản; tổ chức quản lý, phân quyền và sử dụng các chức năng trên hệ thống chặt chẽ, đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí nhân sự phù hợp với vị trí công tác, chức năng, nhiệm vụ để tiếp nhận tài khoản được phân quyền. Trường hợp tài khoản bị tạm dừng hoặc thu hồi, cơ quan quản lý phải kịp thời phân công người thay thế và thông báo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện phân quyền trong thời hạn tối đa 2 ngày làm việc.

Đối với dữ liệu thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chịu trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác danh mục dịch vụ công trực tuyến, danh mục cơ quan, đơn vị hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Việc cập nhật quyết định công bố và nội dung thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến phải hoàn thành trong 3 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố của Chủ tịch UBND các cấp. Với thủ tục hành chính được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn hoặc trường hợp đặc biệt có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, thời hạn cập nhật là 2 ngày làm việc.

Thành phố cũng yêu cầu tự động đồng bộ dữ liệu thủ tục hành chính từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử thành phố, bảo đảm các hệ thống duy trì kết nối liên tục, thông suốt.

Đáng chú ý, kế hoạch đặt ra yêu cầu tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính trên cơ sở mức độ sẵn sàng của dữ liệu. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm rà soát, xác định những thủ tục đủ điều kiện tái cấu trúc; đánh giá khả năng khai thác, tái sử dụng dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ. Khi dữ liệu đã sẵn sàng khai thác để thay thế giấy tờ trong hồ sơ, việc tái cấu trúc quy trình phải hoàn thành trong 15 ngày kể từ thời điểm dữ liệu được công bố, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Siết thời hạn xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ

Trong công tác quản trị, vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố được giao chủ trì xây dựng, tham mưu ban hành Quy chế hoạt động tạm thời của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố; tổ chức vận hành, bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hệ thống đồng thời hỗ trợ tổ chức, cá nhân đăng nhập một lần và thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính khi giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Đối với việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các sở, ban, ngành phải thực hiện trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi dịch vụ công được công khai. Mỗi dịch vụ công phải thực hiện tối thiểu 2 bộ hồ sơ để kiểm tra toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên môi trường điện tử. Với dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình về dữ liệu, cơ quan chủ trì phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cấu hình, thiết lập biểu mẫu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thành phố cũng chú trọng nâng cao hiệu quả thanh toán trực tuyến và xử lý phản ánh, kiến nghị. Việc đối soát dữ liệu thanh toán được thực hiện hằng ngày; các khoản chênh lệch phải được phối hợp xác định nguyên nhân và xử lý dứt điểm chậm nhất trong 2 ngày làm việc.

Đối với phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, thời hạn xử lý và trả lời là 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Nếu chưa xử lý xong, cơ quan có trách nhiệm định kỳ sau mỗi 5 ngày làm việc cập nhật tình hình trên hệ thống để thông báo cho tổ chức, cá nhân. Kết quả giải quyết phải được cập nhật, công khai trong 2 ngày làm việc kể từ khi có kết quả.

Về hạ tầng kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì bảo đảm các điều kiện về nguồn điện, môi trường, an toàn vật lý và mạng để máy chủ bảo mật điểm kết nối đặt tại địa phương hoạt động ổn định 24/7; xây dựng API thiết lập công cụ cảnh báo tự động về tình trạng dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Cùng với đó, thành phố thực hiện kết nối, tiếp nhận, đồng bộ dữ liệu phản ánh, kiến nghị từ Cổng Dịch vụ công quốc gia về Kho dữ liệu dùng chung, phục vụ khai thác, phân tích, giám sát, chỉ đạo, điều hành và cung cấp dữ liệu cho các nền tảng số, Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) của thành phố. Công tác giám sát, bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin kết nối cũng phải được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố kỹ thuật.

Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố được giao xây dựng tài liệu, video hướng dẫn, tích hợp và cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả Tổng đài hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Các sở, ban, ngành và UBND xã, phường đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hình thức, khuyến khích tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.