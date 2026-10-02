Hà Nội triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt tập trung trong 2 tháng cao điểm là tháng 10 và 11-2026, trọng tâm bắt đầu từ ngày 15-10-2026 đến ngày 15-11-2026.

Công an thành phố Hà Nội tuyên truyền pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chương Dương. Ảnh: PV

Về nội dung hưởng ứng, tập trung quán triệt, phổ biến, truyền thông sâu rộng về tinh thần, quan điểm, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, gắn xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật với hình thành thói quen của người dân chủ động tìm hiểu, thực hiện đúng và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Song song với đó, tổ chức quán triệt, triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các luật, nghị quyết Quốc hội mới ban hành, các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Trung ương và thành phố ban hành, những vấn đề dư luận quan tâm..

Đặc biệt chú trọng các quy định mới có tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền, những chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô và văn bản thi hành Luật Thủ đô.

Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 với triển khai các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trong đó tập trung quán triệt sâu sắc các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; chú trọng các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, các vấn đề xã hội quan tâm; pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm…

Thực hiện truyền thông dự thảo chính sách theo Đề án “Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2025-2027”, trong đó chú trọng các dự thảo văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô, gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với xây dựng, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng thời, gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với triển khai hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội; triển khai mô hình “Phiên tòa giả định” cho các đối tượng học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật…

Kế hoạch nêu rõ, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trọng tâm là triển khai các hoạt động hưởng ứng thiết thực.

Trong đó, quan tâm đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác PBGDPL dưới hình thức livestream, podcast, video ngắn, inforgaphic, ứng dụng công cụ số, trí tuệ nhân tạo phù hợp để hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật…