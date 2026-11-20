UBND TP Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư phải thực hiện che chắn công trường, phương tiện vận chuyển đất, đá phải được che phủ kín. Ảnh: K.H

Theo UBND TP Hà Nội, trọng tâm trước mắt là kiểm soát bụi phát sinh từ hoạt động xây dựng, vận chuyển vật liệu và bụi đường. Các chủ đầu tư, nhà thầu phải thực hiện nghiêm việc che chắn công trường, phủ kín vật liệu rời, làm sạch đường nội bộ, lối ra vào; áp dụng biện pháp hút bụi, làm ẩm tại vị trí thi công phát sinh bụi. Phương tiện vận chuyển đất, đá, vật liệu, phế thải phải được che phủ kín, kiểm tra thùng xe, bánh xe, gầm xe và vệ sinh sạch bùn đất trước khi ra khỏi công trường. Thành phố yêu cầu không cho phép phương tiện chưa bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường rời công trường.

Ông Cấn Văn Hương - Chủ tịch UBND xã Tây Phương cho biết, toàn xã hiện có 10 làng nghề truyền thống, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực cơ kim khí, mây tre đan, mộc dân dụng, xây dựng và chế biến thực phẩm. Quá trình phát triển sản xuất tại các làng nghề cũng đặt ra nhiều thách thức về môi trường như hoạt động gia công cơ khí, sản xuất mộc, sơn PU, chế biến nông sản, thực phẩm… phát sinh lượng lớn chất thải rắn, nước thải và khí thải.

Để xử lý những phương án bất cập nói trên, UBND xã đang triển khai xây dựng đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn xã với mục tiêu cụ thể: Bảo đảm 100% rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy định; kiểm soát chặt chẽ chất thải nguy hại; từng bước hoàn thiện hệ thống hồ sơ, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo ông Hương, ô nhiễm tiếng ồn cũng được xã quan tâm, mới đây, UBND xã đã ban hành văn bản niêm phong máy sản xuất của một hộ dân vì để tiếng ồn vượt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng.

Ông Lê Thanh Thủy - Phó trưởng Phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi mịn PM2.5 là một trong những vấn đề môi trường được thành phố đặc biệt quan tâm bởi những tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân và chất lượng cuộc sống.

Chất lượng không khí Hà Nội thường diễn biến bất lợi trong những tháng cuối năm và đầu năm sau. Đây là thời kỳ chịu ảnh hưởng của điều kiện khí tượng mùa đông - xuân, với các hiện tượng nghịch nhiệt, gió yếu, độ cao lớp hòa trộn thấp, có thể làm gia tăng sự tích tụ các chất ô nhiễm trong không khí.

Trong khi đó, các nguồn phát thải từ giao thông, hoạt động xây dựng, bụi đường, sản xuất và đốt chất thải ngoài trời vẫn đang tạo áp lực lớn đối với môi trường không khí ở Thủ đô.

Ngày 10/11/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Thực trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội: Giải pháp của Thành phố và trách nhiệm của các bên”. Các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó có việc kiểm soát các nguồn phát thải bằng những biện pháp cấp bách; phân định trách nhiệm trong tổ chức thực hiện và giám sát; kết hợp giải pháp lâu dài với tăng cường phối hợp liên vùng; cung cấp thông tin chính xác và phát huy vai trò cộng đồng.

Đáng chú ý, công tác kiểm tra, xử lý các hành vi gây ô nhiễm tại công trường xây dựng, trên các tuyến đường vận chuyển vật liệu và trong khu dân cư được đặt ra như một yêu cầu quan trọng. Cùng với đó là việc hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xác minh và xử lý phản ánh của người dân về những hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Phó Giám đốc Sở NNMT Hà Nội Nguyễn Minh Tấn nhấn mạnh, giải pháp trước mắt, hoạt động xây dựng và vận chuyển vật liệu được xác định là những nguồn cần kiểm soát chặt. Cần rà soát, lập danh mục và phân loại công trường theo mức độ nguy cơ phát tán bụi; ưu tiên các dự án quy mô lớn đang đào đắp, phá dỡ, san nền và những công trình nằm gần khu dân cư, trường học, bệnh viện. Các chủ đầu tư, nhà thầu phải thực hiện nghiêm biện pháp che chắn công trường, che phủ vật liệu, phun nước dập bụi, vệ sinh đường nội bộ và bố trí hệ thống rửa xe trước khi phương tiện ra khỏi công trường.

Kế hoạch số 400/KH-UBND của UBND TP Hà Nội còn yêu cầu các xã, phường tăng tần suất quét, hút bụi, rửa đường, tập trung vào tuyến giao thông có mật độ phương tiện cao, khu vực có nhiều dự án xây dựng và những tuyến thường xuyên vận chuyển vật liệu.