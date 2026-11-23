Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho người dân tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai phương án phân luồng, hạn chế phương tiện tại nhiều tuyến đường khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Cùng với đó, thành phố bố trí các điểm trông giữ phương tiện miễn phí, đáp ứng nhu cầu đi lại của hàng chục nghìn khán giả.