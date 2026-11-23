Hà Nội triển khai khảo sát, đo lường Chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2026
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 449/KH-UBND về triển khai khảo sát, đo lường Chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố năm 2026. Theo Kế hoạch, hoạt động khảo sát nhằm đánh giá kết quả phát triển của Thủ đô Hà Nội từ góc nhìn của người dân; phản ánh mức độ người dân thực sự tiếp cận, thụ hưởng, an toàn, tin tưởng, tham gia và đánh giá chất lượng cuộc sống.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-trien-khai-khao-sat-do-luong-chi-so-hanh-phuc-cua-nguoi-dan-nam-2026-1767255.html