Hà Nội triển khai Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp ngày 4/11

Kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng gia súc, gia cầm

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Dũng- Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 2/11/2026 của UBND Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội đã tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ mục tiêu, phạm vi, nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Việc xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc dùng chung của thành phố nhằm kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm, trọng tâm là thịt lợn, từ chăn nuôi, giết mổ, phân phối đến tiêu thụ; Hình thành dữ liệu truy xuất thống nhất, liên thông, có khả năng kiểm chứng; hỗ trợ giám sát, cảnh báo rủi ro, truy xuất ngược, khoanh vùng và thu hồi sản phẩm; Đồng thời, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm; làm cơ sở hoàn thiện quy trình và mở rộng triển khai trên toàn thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ xác định việc thí điểm mô hình này có trọng tâm, quản lý xuyên suốt, dữ liệu tin cậy và dễ sử dụng. Hệ thống sẽ liên thông, kế thừa, tận dụng hệ thống hiện có; kết nối HanoiCheck, check.hanoi.gov.vn; Kho dữ liệu dùng chung và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Hệ thống sẽ giám sát theo thời gian thực và đảm bảo an toàn, bảo mật.

Về phạm vi và quy mô thí điểm, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đề xuất sản phẩm thí điểm là thịt gia súc, gia cầm, trọng tâm là thịt lợn, từ chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, phân phối đến tiêu thụ.

Quy mô thí điểm dự kiến gồm ít nhất 2 chuỗi liên kết hoàn chỉnh, 2 cơ sở chăn nuôi, 2 cơ sở giết mổ tập trung, 20 điểm bán, 5 bếp ăn tập thể tại 3-5 xã, phường. Theo đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Sở đã phối hợp liên ngành khảo sát thực tế tại xã Trần Phú, trực tiếp làm việc với UBND xã và một cơ sở giết mổ; thu thập phiếu giao nhận, hồ sơ thực tế, rà soát quy trình vận hành, dữ liệu và các mắt xích trong chuỗi cung ứng. Kết quả khảo sát là cơ sở xây dựng quy trình mẫu và phương án triển khai đồng bộ.

Về quy trình nghiệp vụ, hệ thống được thiết kế theo chuỗi truy xuất từ trang trại đến bàn ăn, gồm các khâu đăng ký, định danh cơ sở chăn nuôi; quản lý quá trình nuôi; xuất chuồng, vận chuyển; tiếp nhận và kiểm tra tại cơ sở giết mổ; kiểm soát giết mổ, tạo lô thịt; pha lóc, đóng gói, bảo quản; phân phối, tiếp nhận tại điểm bán; sơ chế, chế biến, bếp ăn và tiêu dùng. Các bước giao nhận phải được ghi nhận, xác nhận trên hệ thống, bảo đảm liên kết dữ liệu giữa lô hàng đầu vào và đầu ra.

Trong đó, khâu giết mổ được xác định là mắt xích trọng tâm, bởi đây là điểm chuyển đổi từ động vật sống thành sản phẩm thịt và liên kết nguồn cung đầu vào với các lô hàng đầu ra. Theo báo cáo, qua trao đổi với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thành phố hiện có khoảng 73 cơ sở giết mổ tập trung. Việc kiểm tra hồ sơ, nguồn gốc, kiểm dịch, kiểm soát quá trình giết mổ và hình thành mã lô thịt có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng truy xuất ngược về trang trại và truy xuất xuôi đến các điểm phân phối, tiêu thụ.

Về kiến trúc công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất hệ thống gồm nền tảng lõi dùng chung của thành phố, các giải pháp nghiệp vụ truy xuất của doanh nghiệp và lớp người dùng, cơ sở cung cấp dữ liệu, tra cứu. Nền tảng lõi thực hiện quản lý định danh, liên kết mã lô, tích hợp dữ liệu qua API, điều phối, giám sát, cảnh báo và truy xuất; đồng thời kết nối Kho dữ liệu dùng chung, iHanoi và các hệ thống hiện có.

Hệ thống hướng tới tận dụng các giải pháp nghiệp vụ của doanh nghiệp, bảo đảm khả năng kết nối, đồng bộ dữ liệu và không phụ thuộc vào một nhà cung cấp.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ đã trao đổi về phương án phối hợp triển khai HanoiTrace.

Chọn 2 mô hình thí điểm

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà ghi nhận thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành, đơn vị tư vấn đã tích cực, khẩn trương xây dựng phương án và triển khai theo kế hoạch của UBND thành phố.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, tối ưu hóa nguồn lực và kiểm soát thực chất hiệu quả đến cùng (tránh làm hình thức, chạy theo thành tích), Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu cách thức tiếp cận trong thời gian tới cần tập trung vào việc lấy các tiêu chuẩn, mô hình chuẩn để công bố, định hướng thị trường và dẫn dắt sản xuất, thay vì dàn trải tuyên truyền nhận thức đến từng hộ dân đơn lẻ vốn không đủ lực lượng kiểm soát.

Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị hoàn thiện ngay quy trình kỹ thuật và hệ thống công nghệ; Giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hoàn thiện toàn bộ quy trình điện tử và hệ thống nền tảng công nghệ dùng chung của Thành phố.

Về kết nối, công bố các chuỗi cung ứng đã chuẩn, thành phố giao Sở Công Thương chủ trì rà soát danh sách các đơn vị, doanh nghiệp đã có hệ thống chuỗi cung ứng chuẩn, hoạt động độc lập và hiệu quả; tiến hành trao đổi, thống nhất với các đơn vị về phương thức kết nối kỹ thuật và các quyền lợi đi kèm;

Phối hợp kết nối các hệ thống này vào nền tảng Hà Nội Check, qua đó công khai, công nhận các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đến tận nguồn gốc nuôi trồng để người tiêu dùng lựa chọn, tạo lợi thế cạnh tranh cho các đơn vị làm ăn minh bạch và chuẩn bị bước đệm cho lộ trình yêu cầu bắt buộc vào năm sau.

Về xây dựng mô hình làm điểm, chọn lựa ít nhất 2 mô hình làm điểm để tập trung set up lại toàn bộ hệ thống quy trình quản lý khép kín từ gốc đến thị trường. Việc làm điểm phải bảo đảm kiểm soát đến tận cùng, gắn chặt chẽ với việc phục vụ bữa ăn học đường tại các trường học theo đúng chỉ đạo của Sở Y tế, làm hình mẫu chuẩn để lan tỏa, dẫn dắt các mô hình khác trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị giải pháp phải tích cực vào cuộc, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hệ thống kỹ thuật liên thông đồng bộ trên toàn địa bàn Thành phố, hình thành một hệ thống thống nhất chung, không chia cắt cục bộ.

Ngày 4/12/2026, đúng 1 tháng sau cuộc họp này, Ban Chỉ đạo sẽ họp lại để đánh giá kết quả triển khai thực hiện trong 1 tháng qua, đồng thời đánh giá kết quả các đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm.