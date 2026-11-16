Hà Nội triển khai hệ thống đường sắt đô thị: Lựa chọn chiến lược đúng và đúng thời điểm
Nhận định việc TP Hà Nội triển khai hệ thống đường sắt đô thị (ĐSĐT) với mục tiêu hoàn thành vào năm 2030 là một lựa chọn chiến lược đúng và đúng thời điểm, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn - Đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hải Phòng chỉ rõ, lần đầu tiên Hà Nội có đủ “ba tầng” thể chế cho ĐSĐT. Nhấn mạnh vấn đề năng lực thực thi, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn khuyến nghị sáu nhóm nhiệm vụ để các cơ chế đặc thù phát huy hiệu quả.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ha-noi-trien-khai-he-thong-duong-sat-do-thi-lua-chon-chien-luoc-dung-va-dung-thoi-diem.html