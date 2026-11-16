Hà Nội triển khai hệ thống đường sắt đô thị: Lựa chọn chiến lược đúng và đúng thời điểm

Giải phóng mặt bằng luôn được xem là khâu khó khăn, phức tạp trong quá trình triển khai các dự án đầu tư. Tuy nhiên, tại xã Bình Phú, bằng việc phát huy dân chủ, công khai, minh bạch thông tin và chú trọng bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, công tác giải phóng mặt bằng đang nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Từ sự thống nhất trong nhận thức đến đồng lòng trong hành động, người dân đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm.