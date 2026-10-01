Hà Nội triển khai hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam

Hà Nội gắn triển khai hệ giá trị quốc gia, giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 380/KH-UBND về triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

Theo Kế hoạch, đến năm 2030, Hà Nội hướng tới góp phần xây dựng hệ giá trị quốc gia “hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc”; hệ giá trị văn hóa “dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học”; hệ giá trị gia đình “ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”; chuẩn mực con người Việt Nam “yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo”. Thành phố cũng làm rõ và triển khai các biện pháp lan tỏa hệ giá trị, chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Để thực hiện những nhiệm vụ này, Hà Nội tiếp tục xây dựng “Bộ tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh” và triển khai thực hiện sau khi ban hành. Thành phố sẽ hoàn thiện nội hàm, cấu trúc và các tiêu chí đánh giá; tổ chức tham vấn, thử nghiệm, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn áp dụng thống nhất.

Cùng với đó, Hà Nội nghiên cứu, xây dựng “Bộ chuẩn mực gia đình Hà Nội” trên cơ sở hệ giá trị gia đình Việt Nam và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Các chuẩn mực sẽ được cụ thể hóa phù hợp với truyền thống văn hóa, lối sống và đặc điểm của gia đình Hà Nội.

Hà Nội đồng thời xây dựng các mô hình thực hành đồng bộ các hệ giá trị. Đối với hệ giá trị quốc gia, mô hình “Không gian tuyên truyền, giáo dục hệ giá trị quốc gia” gắn với giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Mô hình được thí điểm trong năm 2027, triển khai và nhân rộng trong giai đoạn 2028-2030. Mô hình “Truyền thông số đồng bộ về hệ giá trị quốc gia” sẽ xây dựng hệ thống nội dung số thống nhất dưới các hình thức như tin, bài, đồ họa, video, sản phẩm âm thanh, triển lãm số; đăng tải, chia sẻ trên báo chí, cổng thông tin điện tử, nền tảng số, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở.

Trong lĩnh vực môi trường văn hóa, thành phố triển khai mô hình “Môi trường văn hóa dân chủ” và “Không gian văn hóa nhân văn”, hướng tới môi trường tôn trọng, nhân ái, nghĩa tình, chia sẻ, bao dung, trách nhiệm đối với cộng đồng; đồng thời bảo đảm quyền tham gia, đối thoại và đóng góp ý kiến của người dân.

Đối với hệ giá trị gia đình, mô hình “Gia đình Hà Nội ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh” chú trọng bình đẳng, chia sẻ trách nhiệm, giữ gìn nền nếp, truyền thống tốt đẹp và xây dựng môi trường gia đình an toàn, hạnh phúc. Với chuẩn mực con người Việt Nam, thành phố xây dựng mô hình “Người Hà Nội trung thực, trách nhiệm, sáng tạo”, cụ thể hóa các phẩm chất trong học tập, lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt cộng đồng và ứng xử trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, Hà Nội xây dựng cơ chế phát hiện, giới thiệu, biểu dương và nhân rộng các mô hình, tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hành các hệ giá trị. Kế hoạch cũng đặt yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong triển khai đồng bộ các hệ giá trị.

Cùng với đó, Hà Nội xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động truyền thông, giáo dục, mô hình thực hành, kết quả khảo sát, tập thể, cá nhân tiêu biểu và các sản phẩm liên quan đến các hệ giá trị; tổ chức cập nhật dữ liệu từ các sở, ban, ngành và 126 xã, phường.

Nguyễn Chí Dũng