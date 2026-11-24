Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình thoát nước, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước và khắc phục tình trạng úng ngập tại Hà Nội. Ảnh: Chinhphu.vn/Minh Anh

Thông tin được UBND TP. Hà Nội nêu trong báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, bên cạnh các dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 19.805 tỷ đồng, TP. Hà Nội đang triển khai các dự án theo hình thức xã hội hóa với tổng mức đầu tư khoảng 1.126 tỷ đồng nhằm tăng cường năng lực tiêu thoát nước, từng bước khắc phục tình trạng úng ngập trên địa bàn.

Đây là một trong những nội dung được TP. Hà Nội thông tin khi trả lời kiến nghị của cử tri về việc cải thiện hệ thống hạ tầng đô thị, nâng cao năng lực chống ngập và bảo đảm điều kiện sinh hoạt của người dân.

Theo báo cáo, TP. Hà Nội đã phê duyệt đầu tư 12 dự án khẩn cấp nhằm giải quyết các điểm nghẽn úng ngập trên địa bàn, với tổng mức đầu tư khoảng 7.375 tỷ đồng.

Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội và sự giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, sau hơn 4 tháng thi công, các dự án khẩn cấp đã cơ bản hoàn thành.

Khối lượng thực hiện tại các công trình đạt kết quả đáng chú ý. Đối với 5 hồ điều hòa, tổng khối lượng đào đất đạt khoảng 4,3 triệu m3; tổng chiều dài ép cừ, kè bờ hồ đạt 10.045m.

Đối với 6 dự án hệ thống, tổng chiều dài cống hộp kết nối phục vụ tiêu thoát nước đã lắp đặt đạt khoảng 15.890m. Cùng với đó, 26 trạm bơm hồ đã được xây mới hoặc cải tạo, nâng công suất.

TP. Hà Nội cũng xây dựng mới 2 bể ngầm chứa nước với tổng dung tích 4.300m3, góp phần bổ sung khả năng chứa và điều tiết nước trong hệ thống thoát nước đô thị.

Bên cạnh nhóm công trình khẩn cấp, TP. Hà Nội tiếp tục triển khai 12 dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 19.805 tỷ đồng và các dự án xã hội hóa với tổng mức đầu tư khoảng 1.126 tỷ đồng.

Việc triển khai đồng thời các nhóm dự án thể hiện định hướng kết hợp giải pháp xử lý cấp bách với đầu tư phát triển hệ thống thoát nước có quy mô lớn hơn, hướng tới giải quyết tình trạng úng ngập trên địa bàn.

Cùng với đầu tư các công trình thoát nước, TP. Hà Nội đang triển khai các giải pháp thu gom, tách nước thải và bổ cập nước cho hệ thống sông nội đô, gồm sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và sông Kim Ngưu.

Hồ điều hòa được đầu tư xây dựng nhằm tăng khả năng trữ, điều tiết nước mưa, góp phần giảm ngập úng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng thoát nước đô thị Hà Nội. Ảnh: Chinhphu.vn/Minh Anh

Theo báo cáo, các giải pháp này được thực hiện thông qua những dự án xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải Yên Xá, Yên Sở, đồng thời kết hợp cải tạo cảnh quan khu vực sông.

Đáng chú ý, Thành phố vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo tổng thể sông Nhuệ và sông Câu Bây theo hình thức đối tác công tư (PPP). Trong phạm vi dự án có các giải pháp thu gom, tách và xử lý nước thải.

Việc kết hợp đầu tư hệ thống thoát nước với cải tạo các dòng sông nội đô được đặt trong định hướng nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật và cải thiện môi trường đô thị.

Những dự án này cũng góp phần hình thành hệ thống hạ tầng tiêu thoát nước đồng bộ hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.

Theo nội dung trả lời kiến nghị cử tri, TP. Hà Nội đang tập trung nguồn lực triển khai đồng thời các công trình chống ngập khẩn cấp, các dự án đầu tư công và dự án xã hội hóa. Đây là cơ sở để TP. Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hệ thống thoát nước, xử lý các điểm nghẽn hạ tầng và nâng cao năng lực ứng phó với tình trạng úng ngập đô thị.