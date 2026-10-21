Hà Nội triển khai đợt cao điểm về xây dựng văn hóa ứng xử

Các đại biểu tham quan trưng bày về 10 mô hình văn hóa ứng xử. (Ảnh: GIANG NAM)

Ngày 21/10, tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 và phát động Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động”.

Nhằm xây dựng văn hóa ứng xử người Hà Nội, năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của thành phố, Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử của Thành phố, nhiều chuẩn mực đã từng bước đi vào nếp sống của nhân dân, song kết quả vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ lâu dài. Đó là quá trình bền bỉ biến chuẩn mực thành thói quen, biến nhận thức thành hành động, biến giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh của Thủ đô. Vì thế, năm 2026, Hà Nội tập trung triển khai 10 mô hình “không gian thực hành”, gồm: Tuyến phố, khu dân cư văn minh Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp; Công sở văn hóa-kỷ cương-trách nhiệm-tận tình-thân thiện; Trường học thân thiện-nói lời hay, làm việc tốt-cảnh quan đẹp; Thiết chế văn hóa-thể thao thân thiện-kết nối văn hóa cộng đồng; Gia đình văn hóa-Dòng họ văn minh-Khu dân cư nghĩa tình; Di tích, lễ hội văn minh-an toàn-hiện đại; Thư viện mở-không gian đọc thanh lịch; Người Hà Nội ứng xử đẹp trên không gian mạng; Chợ văn minh-tiểu thương thân thiện; Công dân xanh-hội nhập-thanh lịch, văn minh.

Các đại biểu nhấn nút phát động thi đua hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử. (Ảnh: GIANG NAM)

Theo ông Phạm Tuấn Long, điểm mới trong triển khai năm nay là lượng hóa kết quả thực hiện bằng bộ tiêu chí và thang điểm cụ thể cho từng mô hình. Mỗi xã, phường lựa chọn từ 1-3 mô hình, tổ chức tự đánh giá trên cơ sở hồ sơ minh chứng. Thành phố sẽ kiểm tra thực tế, làm căn cứ biểu dương những mô hình tiêu biểu đạt từ 80 điểm trở lên tại hội nghị tổng kết dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026.

Đến nay, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố và 9 sở, ngành cũng đã đăng ký mô hình thực hiện Quy tắc ứng xử. 126/126 xã, phường đã ban hành kế hoạch và đăng ký mô hình phù hợp với thực tiễn, thể hiện sự hưởng ứng tích cực trong triển khai xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Trong dịp này, thành phố phát động Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động” với hình thức dự thi bằng video ngắn; phát biểu hưởng ứng của đại diện địa phương; nghi thức phát động cùng không gian trưng bày, trải nghiệm và chụp ảnh tương tác với bộ nhận diện truyền thông.

Hội nghị phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 gắn với Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động” là hoạt động thiết thực nhằm đưa các chuẩn mực ứng xử vào đời sống, chuyển từ tuyên truyền, vận động sang những hành động cụ thể trong cộng đồng.

Với thông điệp “Văn hóa từ mỗi hành động-Lan tỏa điều tử tế, góp sức dựng xây Thủ đô văn minh!”, chương trình khuyến khích mỗi cơ quan, đơn vị và người dân chủ động thực hiện, lan tỏa những hành vi ứng xử đẹp trong công việc cũng như đời sống hằng ngày, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thăng Long-Hà Nội, xây dựng môi trường sống văn minh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.