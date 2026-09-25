Hà Nội triển khai đồng loạt nhiều biện pháp đảm bảo chất lượng suất ăn bán trú trường học

Khâu chia suất ăn sau khi chế biến được yêu cầu đảm bảo định lượng, an toàn thực phẩm.

Cần nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú

Tại buổi kiểm tra và lấy ý kiến về các khâu tổ chức bữa ăn bán trú tại địa bàn phường Xuân Đỉnh, bà Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng trường tiểu học Xuân La cho rằng định lượng bữa ăn hiện nay đang áp dụng đồng đều cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trong khi nhu cầu học sinh mỗi lứa tuổi mỗi khác.

Cùng một suất ăn nhưng với học sinh lớp 1 thì nhiều em không ăn hết trong khi với học sinh lớp 5 thì lại có thể chưa đủ. “Chúng tôi mong muốn có sự điều chỉnh phù hợp, sát với nhu cầu dinh dưỡng từng lứa tuổi hơn nữa và đặc biệt rất trông chờ vào đề xuất nâng mức trần bữa ăn bán trú lên 50.000 đồng/suất cho học sinh Thủ đô khi vật giá vẫn đang biến động theo hướng tăng.” – Hiệu trưởng trường tiểu học Xuân La chia sẻ.

Được biết, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn tất khâu lấy ý kiến dự thảo Quyết định về danh mục các khoản và mức thu với dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Theo đó, tiền ăn bán trú tối đa ở bậc mầm non dự kiến là 22.000 đồng/trẻ với bữa sáng và 40.000 đồng với bữa trưa. Ở bậc tiểu học, THCS và THPT, mức thu tối đa lần lượt 25.000 và 50.000 đồng. Từ đó, các trường đưa ra mức thu cụ thể, sau khi có sự đồng thuận của phụ huynh. Riêng đối với cấp tiểu học, các trường phải đảm bảo mức tiền ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày, trong đó thành phố hỗ trợ 28.000 đồng/ngày.

Mức trần mới được xây dựng trên cơ sở rà soát thực tế tổ chức bữa ăn tại các cơ sở giáo dục, mặt bằng chi phí nguyên liệu thực phẩm và các chi phí hợp lý liên quan đến tổ chức, chế biến, bảo quản, cung cấp bữa ăn. Việc điều chỉnh cũng nhằm bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, khẩu phần và dinh dưỡng phù hợp với từng độ tuổi.

Năm học 2026-2027, tiền ăn bán trú tối thiểu với học sinh Hà Nội là 40.000 đồng/suất, áp dụng theo Nghị quyết 84/2026/NQ-HĐND về việc quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố. Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết mức thu này chưa theo kịp biến động của chi phí thực tế (nhân công, thực phẩm, vật tư, điện, nước...).

Kiểm tra định kỳ và đột xuất, không để thực phẩm không an toàn vào trường học

Đoàn kiểm tra liên ngành phường Xuân Đỉnh kiểm tra khâu lưu mẫu suất ăn tại trường MN Xuân Đỉnh phân hiệu 2.

Để tổ chức các bữa ăn bán trú đảm bảo ATTP và cung cấp đủ dinh dưỡng cho học sinh đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển thể lực, trí lực theo lứa tuổi, UBND phường Xuân Đỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Xuân Đỉnh năm học 2026 - 2027.

Ngày 24-9, dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành, bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Xuân Đỉnh cho biết: “Thành phố Hà Nội rất quyết liệt trong công tác kiểm tra suất ăn bán trú trong trường học. Đây cũng là vấn đề nóng thu hút sự quan tâm của phụ huynh khi đầu năm học vẫn còn có nơi chưa đảm bảo chất lượng, định lượng suất ăn của học sinh. Để đảm bảo trẻ mầm non và học sinh trên địa bàn phường được chăm sóc tốt nhất, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Xuân Đỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra định kỳ và đột xuất với mục đích rà soát việc thực hiện các bước đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú, xử lý nghiêm các vi phạm và kiên quyết không để thực phẩm không an toàn vào cơ sở giáo dục.”

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng trường tiểu học Xuân La cho biết, việc kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ các bước từ kiểm đếm thực phẩm, sơ chế, chế biến, chia suất… công khai thực đơn, thông tin chất lượng, nguồn gốc thực phẩm với sự tham gia giám sát chéo giữa nhà cung cấp, bên tổ chức và đặc biệt là sự có mặt trực tiếp của phụ huynh học sinh chính là biện pháp để đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú, tạo sự yên tâm cho cả nghìn gia đình có con học tập, sinh hoạt bán trú ở trường.

Suất ăn ngày 24-9 tại trường tiểu học Xuân La

Được biết, bên cạnh việc tăng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú, Hà Nội đang siết chặt việc kiểm soát chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm đưa vào trường học. UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong năm học 2026–2027 từ ngày 20-9-2026 đến 31-5-2027.