Hà Nội triển khai đồng bộ ba nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, công tác cán bộ

Chiều 27-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy. Ảnh: Quang Thái

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định đã trình bày những nội dung trọng tâm Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ.

Cụ thể hóa nghị quyết, xác định rõ trách nhiệm từng cấp

Ba Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành ngày 15-10-2026 gồm: Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định, ba Nghị quyết gắn bó chặt chẽ trong một chỉnh thể thống nhất. Trong đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nền tảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là yêu cầu quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định hiệu quả tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở Chương trình hành động số 47-CTr/TW ngày 15-10-2026 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương thành những nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Yêu cầu đặt ra là tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và nguồn lực, tạo chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Chương trình hành động tập trung vào bốn nội dung: Quán triệt và triển khai chương trình; thực hiện các nhóm nhiệm vụ chung về hoàn thiện thể chế, xây dựng dữ liệu và hạ tầng số, tham vấn, giám sát, nắm bắt dư luận xã hội, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; triển khai các nhóm nhiệm vụ chuyên đề theo từng nghị quyết; tổ chức thực hiện gắn với trách nhiệm của cơ quan chủ trì và người đứng đầu.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn các cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động của thành phố, hoàn thành trong tháng 10-2026.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động theo địa bàn, lĩnh vực được phân công, hoàn thành trước ngày 5-11-2026.

Các đảng ủy trực thuộc, đảng ủy xã, phường cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm “6 rõ”: Rõ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp; rõ việc; rõ thời gian; rõ sản phẩm; rõ thẩm quyền; rõ nguồn lực.

Khi xây dựng chương trình thực hiện, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải rà soát, đối chiếu với các nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Đề án số 05-ĐA/TU, Chỉ thị số 09-CT/TU, Nghị quyết số 09-NQ/TU và các chương trình, kế hoạch liên quan. Mục tiêu là khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ; không thay thế, không giao lại những nhiệm vụ đã được xác định cụ thể trong các chương trình, kế hoạch đang triển khai.

Về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Đảng ủy HĐND, Đảng ủy UBND thành phố được giao lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, thể chế hóa kịp thời các chủ trương thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trong năm 2026.

Các đảng ủy xã, phường và đảng ủy trực thuộc thường xuyên rà soát, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, thành phố và các văn bản liên quan. Việc rà soát phải xác định rõ quy định cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, cơ quan chịu trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực; kịp thời phát hiện những quy định còn thiếu, chưa thống nhất hoặc chồng chéo, bảo đảm chủ trương được thể chế hóa đồng bộ và khả thi.

Một nhiệm vụ nền tảng khác là xây dựng dữ liệu và hạ tầng số phục vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, tổ chức bộ máy, theo dõi nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy. Dữ liệu phải được chuẩn hóa, cập nhật, kết nối, chia sẻ đồng bộ, thống nhất, đúng thẩm quyền, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật.

Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số và cơ sở dữ liệu phục vụ các nhiệm vụ trên. Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn hóa nghiệp vụ, nội dung và chất lượng dữ liệu về tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, biên chế, vị trí việc làm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng, chuẩn hóa, cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu theo kiến trúc, nền tảng dùng chung của Đảng và hệ thống chính trị.

Đảng ủy Công an thành phố chủ trì, phối hợp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh dữ liệu; thẩm định, kiểm tra điều kiện an toàn thông tin, an ninh, bảo mật trước khi kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu về tổ chức Đảng, đảng viên với các hệ thống ngoài Đảng. Các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật phải hoàn thành phù hợp với tiến độ kết nối trong năm 2027 và được giám sát thường xuyên trong quá trình vận hành.

Chương trình hành động cũng yêu cầu hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, tổng hợp, chuyển xử lý và phản hồi ý kiến, kiến nghị của nhân dân; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, theo dõi việc giải quyết đến cùng, bảo đảm đúng thời hạn, công khai, minh bạch.

Đảng ủy HĐND thành phố tăng cường giám sát việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy; theo dõi, đánh giá kết quả triển khai, kiến nghị xử lý vướng mắc, bất cập và trách nhiệm liên quan.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố chủ trì rà soát, hoàn thiện cơ chế tham vấn, tập hợp ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; giám sát việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi; tăng cường tiếp dân, đối thoại, lắng nghe, giải thích, thuyết phục và đồng hành cùng nhân dân.

Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội xác định rõ lộ trình, việc rà soát cơ chế tham vấn hoàn thành trong quý I-2027 và tiếp tục thực hiện thường xuyên. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì theo dõi, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tổng hợp thông tin báo chí, truyền thông, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, định hướng thông tin, tuyên truyền. Thành phố tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và phân tích dữ liệu để nâng cao chất lượng dự báo.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu đặt ra là chuyển từ xử lý hạn chế, khuyết điểm sau khi phát sinh sang chủ động phát hiện, cảnh báo và phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổng rà soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, giám sát, thanh tra; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn và kết quả khắc phục. Việc rà soát hoàn thành trong năm 2026 và tiếp tục thực hiện thường xuyên.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì rà soát, ban hành hoặc tham mưu các chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng tích hợp, hạn chế nhiều đoàn kiểm tra cùng một đối tượng trong cùng thời điểm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra trên cơ sở dữ liệu, cảnh báo sớm và kết quả thực tế; tổ chức giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu về tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không quyết định, không hành động. Việc rà soát hoàn thành trong quý I-2027; triển khai Bộ tiêu chí nhận diện hành vi né tránh, đùn đẩy, không quyết định công việc theo hướng dẫn và tiến độ của Trung ương.

Công tác sơ kết, tổng kết phải dựa trên kết quả và chuyển biến thực chất, không chỉ thống kê số lượng văn bản đã ban hành hoặc hội nghị đã tổ chức. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng tham mưu sơ kết, tổng kết định kỳ; tăng cường sử dụng dữ liệu trên các hệ thống dùng chung, hạn chế báo cáo trùng lặp.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định cho biết, đối với nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, Phụ lục 2 xác định 5 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình và 3 nhiệm vụ thường xuyên.

Các nhiệm vụ theo lộ trình tập trung cụ thể hóa chuẩn mực văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền, văn hóa liêm chính trong năm 2027; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của đội ngũ người làm báo, văn nghệ sĩ từ quý I-2027 và thường xuyên; rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hoàn thành trong quý II-2027.

Chương trình cũng yêu cầu cụ thể hóa quy định về kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên, hoàn thành trong quý I-2027; triển khai Đề án phát triển đảng viên mới trong công nhân theo tiến độ của Trung ương.

Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì hoàn thiện tiêu chí, phương pháp đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm kéo dài, tái diễn và làm rõ trách nhiệm người đứng đầu.

Nhóm nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được xác định tại Phụ lục 3, gồm 7 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình và 6 nhiệm vụ thường xuyên.

Các nhiệm vụ theo lộ trình tập trung đổi mới hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy đáp ứng yêu cầu tham mưu chiến lược; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, cảnh báo sớm trên nền tảng số; cụ thể hóa quy định về quy trình ban hành, tổ chức thực hiện các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau khi Trung ương ban hành. Thành phố cũng tổng kết việc thực hiện Quyết định số 158-QĐ/TW ngày 12-5-2008 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế chất vấn trong Đảng, thực hiện trong năm 2028.

Đối với nhiệm vụ thường xuyên, Đảng ủy HĐND thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động quyết định và giám sát của HĐND; Đảng ủy UBND thành phố tập trung xây dựng chính quyền phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát; Văn phòng Thành ủy theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Các đảng ủy xã, phường thực hiện dân chủ, tiếp dân, đối thoại, giải trình và phản hồi ý kiến của nhân dân.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo phải thể hiện qua chất lượng hoạt động, hiệu quả phối hợp và kết quả giải quyết công việc. Mỗi chủ trương cần được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và cơ chế kiểm tra, giám sát; đồng thời tăng cường theo dõi trên cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa thông tin, giảm báo cáo trùng lặp và phát huy vai trò giám sát của nhân dân.

Đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới công tác cán bộ, Phụ lục 4 xác định 12 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình và 4 nhiệm vụ thường xuyên. Các nhiệm vụ tập trung hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với công tác cán bộ, cơ cấu lại đội ngũ và quản lý biên chế theo kết luận của Bộ Chính trị; rà soát, cụ thể hóa quy định của Trung ương, hoàn thiện quy định thuộc thẩm quyền thành phố về công tác cán bộ và đổi mới đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thành trong quý I-2027. Thành phố xây dựng khung dự báo nhu cầu, định hướng phát triển đội ngũ cán bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hoàn thành trong quý II-2027.

Chương trình hành động cũng đặt ra nhiệm vụ cụ thể hóa cơ chế phát triển nghề nghiệp theo hai hướng lãnh đạo, quản lý và chuyên gia, cán bộ có chuyên môn sâu sau khi Bộ Chính trị ban hành quy định; cụ thể hóa quy định sửa đổi về kiểm tra, giám sát công tác cán bộ trong năm 2027; cập nhật danh mục chức danh lãnh đạo khi Trung ương điều chỉnh hoặc thực tiễn yêu cầu; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ thuộc thẩm quyền thành phố.

Các nhiệm vụ khác gồm cụ thể hóa quy định về lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2027-2028; triển khai hướng dẫn về vị trí việc làm công chức, viên chức và hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân sau khi Trung ương ban hành; xây dựng kế hoạch phổ cập kiến thức, kỹ năng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ thành phố trong năm 2027.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Đối với các nhiệm vụ thường xuyên, Chương trình hành động yêu cầu đổi mới đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và khung năng lực; thường xuyên cập nhật khung năng lực của đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ phải được thực hiện đồng bộ, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

Thành phố đồng thời tham mưu triển khai Kết luận số 102-KL/TW ngày 5-10-2026 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí bí thư, phó bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cùng cấp; bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND và một số chức danh khác không là người địa phương.

Việc đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và khung năng lực, chú trọng năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện, xử lý tình huống thực tiễn và kỹ năng số. Kết quả vận dụng kiến thức vào công việc, chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ sau đào tạo là căn cứ phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển và phát triển cán bộ.

Trong tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết và chương trình hành động; kịp thời xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, phức tạp hoặc có nguy cơ chồng chéo, bỏ trống nhiệm vụ.

Năm 2027, thành phố tập trung theo dõi ba nội dung: Chất lượng tổ chức Đảng thông qua năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đổi mới hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng thông qua năng lực tổng kết thực tiễn, phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm; chất lượng đội ngũ cán bộ thông qua kết quả đánh giá cán bộ.

Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy cập nhật các nhiệm vụ được giao trên Hệ thống quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ dùng chung 4 trục của thành phố, hoàn thành trong tháng 11-2026. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Quán triệt Chương trình hành động, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định chỉ rõ, việc triển khai ba Nghị quyết đòi hỏi mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị xác định đúng nhiệm vụ được giao, bảo đảm rõ trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và nguồn lực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc.

Kết quả thực hiện phải được đánh giá thực chất, gắn với trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu, qua đó tạo chuyển biến cụ thể trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và xây dựng đội ngũ cán bộ của Thủ đô.