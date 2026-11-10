Hà Nội triển khai cơ chế đặc thù xử lý hơn 18.000 căn hộ vượt quy hoạch của Mường Thanh

Theo rà soát của UBND TP. Hà Nội, 12 dự án có tổng cộng 6.759 căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng, nhưng thực tế đã xây dựng 24.943 căn, vượt 18.184 căn. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến xây dựng sai quy hoạch, giấy phép, tăng số tầng, diện tích sàn và chia nhỏ căn hộ, kéo theo áp lực lên hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công tác quản lý đô thị.

Các tòa HH Linh Đàm nằm trong diện rà soát để xác định hạng mục được phép tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ. Ảnh: Văn Hưng/Dân Trí

Ngày 28-10, HĐND TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND về xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 7-11-2026, tạo cơ sở pháp lý để thành phố rà soát, phân loại và lựa chọn phương án xử lý đối với từng công trình, hạng mục.

Theo đó, những công trình đáp ứng yêu cầu về an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các điều kiện liên quan có thể được xem xét tiếp tục tồn tại. Công trình có khả năng khắc phục sẽ được nghiên cứu phương án bổ sung hạ tầng, điều chỉnh hoặc chuyển đổi công năng. Những hạng mục không bảo đảm an toàn, không thể khắc phục phải xử lý theo quy định, kể cả phá dỡ.

Đáng chú ý, nghị quyết đặt mục tiêu bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua nhà không có lỗi trong vi phạm của chủ đầu tư. Người dân không phải chịu chi phí khắc phục hậu quả do chủ đầu tư gây ra. Trường hợp phải di dời, người mua được bồi thường theo quy định; đồng thời được xem xét bố trí tạm cư, ưu tiên mua hoặc thuê mua nhà ở phù hợp điều kiện pháp luật.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với các căn hộ đủ điều kiện được thực hiện sau khi hoàn thành các yêu cầu pháp lý và nghĩa vụ tài chính liên quan.

Đại diện Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội cho biết, quá trình triển khai cần sự phối hợp của các sở, ngành và chính quyền địa phương; đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, bảo đảm an toàn công trình và bổ sung hạ tầng thiết yếu phục vụ cư dân.

Việc xử lý hơn 18.000 căn hộ vượt quy hoạch được đánh giá là vấn đề đặc thù, phức tạp, đòi hỏi giải pháp hài hòa giữa kỷ cương quản lý đô thị và quyền lợi người dân. Cơ chế mới không đồng nghĩa với hợp thức hóa toàn bộ sai phạm mà hướng đến xử lý từng trường hợp trên cơ sở các điều kiện cụ thể.