Hà Nội triển khai Chương trình quốc gia về an toàn sử dụng điện

Phấn đấu 100% cơ sở, hộ gia đình được tiếp cận thông tin

Theo kế hoạch, năm 2026, thành phố tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn trong sử dụng điện; kịp thời sửa đổi, bổ sung văn bản thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật không còn phù hợp.

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Thành phố chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ, truyền thông, hướng tới mục tiêu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình được tiếp cận thông tin tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn về các biện pháp bảo đảm an toàn trong sử dụng điện thông qua ít nhất một hình thức phù hợp.

Mục tiêu đặt ra là từ 20% đến 30% số hộ gia đình tại khu vực đô thị và tối thiểu 15% số hộ gia đình tại khu vực nông thôn được tập huấn, phổ biến kỹ năng về an toàn trong sử dụng điện. Cùng với đó, 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư cao tầng và 50% số hộ gia đình được tư vấn, hướng dẫn tự đánh giá mức độ an toàn đối với hệ thống điện.

Thành phố phấn đấu kiểm tra, kiểm soát chất lượng đối với 100% nhóm sản phẩm, hàng hóa là thiết bị, dụng cụ điện thuộc kế hoạch kiểm tra năm 2026; 100% hành vi vi phạm được phát hiện được xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu hoàn thiện tài liệu, giáo trình hướng dẫn về an toàn trong sử dụng điện và lựa chọn thí điểm chương trình đào tạo tại một số cấp học phổ thông. Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện, tư vấn, hướng dẫn và truyền thông cho người sử dụng điện.

Ứng dụng công nghệ cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố tập trung rà soát việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống điện trong nhà ở, công trình; sản phẩm, thiết bị điện, thiết bị bảo vệ an toàn điện và trụ sạc xe điện.

Thành phố tăng cường phổ biến, hướng dẫn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thiết bị điện; đơn vị bán điện; chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng nhà ở, công trình và khách hàng sử dụng điện theo pháp luật về điện lực, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định liên quan.

Cùng với đó, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và giải pháp kỹ thuật để phát hiện sớm, cảnh báo chập cháy, rò điện, quá tải và những bất thường trong sử dụng điện; khuyến khích sử dụng thiết bị bảo vệ an toàn điện thông minh, thiết bị tự động ngắt mạch phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Thành phố triển khai Đề án ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo nguy cơ mất an toàn hệ thống, thiết bị điện trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, tổ chức hiệu quả việc tư vấn, hướng dẫn về nguy cơ mất an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy trên ứng dụng iHanoi, nền tảng chăm sóc khách hàng của đơn vị điện lực và các phương tiện thông tin đại chúng.

Một nhiệm vụ khác là xây dựng, chuẩn hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu an toàn điện của thành phố; kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin có liên quan theo quy định về dữ liệu, an toàn thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân.

Công tác tuyên truyền được chú trọng thông qua xây dựng tài liệu, sổ tay hướng dẫn về an toàn trong sử dụng điện; chuẩn hóa tài liệu, video và nội dung số hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tự kiểm tra hệ thống điện, phòng ngừa cháy, nổ và xử lý tình huống ban đầu. Nội dung được phân loại phù hợp với hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trường học và các nhóm có nguy cơ cao.

Thành phố tổ chức các chiến dịch, chuyên mục, chương trình truyền thông thường xuyên; lồng ghép tuyên truyền an toàn trong sử dụng điện với hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xây dựng khu dân cư an toàn, chuyển đổi số và các phong trào tại cơ sở.

Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức, cán bộ quản lý, lực lượng trong ngành điện lực về kỹ năng kiểm tra, tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn an toàn trong sử dụng điện; tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu và giải pháp kỹ thuật giữa cơ quan quản lý, đơn vị điện lực, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

Ngoài ra, thành phố cũng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa thiết bị điện lưu thông trên thị trường; tăng cường kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phép đo điện năng thương phẩm và phương tiện đo điện.