Hà Nội triển khai chương trình hành động vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2027

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mọi đối tượng; tạo chuyển biến về ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 5 sao của Hà Nội. (Ảnh: PV).

Thành phố định hướng nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cung ứng; xây dựng văn hóa tiêu dùng lành mạnh, khuyến khích người dân chủ động bảo vệ bản thân khi tham gia các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ. Cùng với đó, tăng cường quản lý nhà nước và phát huy trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong lĩnh vực này.

Các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam - 15/3” năm 2027 sẽ được tổ chức thiết thực, hiệu quả, sáng tạo và tiết kiệm, trong đó tập trung phối hợp với Bộ Công thương tổ chức lễ phát động hưởng ứng.

Công tác tuyên truyền được triển khai trên nhiều phương tiện, hình thức như màn hình LED, phóng sự, báo chí, website, phướn, pano, băng rôn và tờ rơi. Nội dung tuyên truyền chú trọng hướng dẫn người dân nhận diện hàng giả, hàng kém chất lượng, hành vi gian lận thương mại và lừa đảo trong giao dịch trực tuyến; trang bị kỹ năng lựa chọn hàng hóa, dịch vụ an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Đặc biệt, thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền về quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên môi trường số; đổi mới phương thức truyền thông, phát huy hiệu quả hệ thống thông tin cơ sở, nền tảng số và hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng dân cư. Các nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương được quan tâm, bảo đảm khả năng tiếp cận thông tin, kiến thức pháp luật và các kênh tư vấn, hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Hà Nội tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các quy định liên quan; kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và kinh doanh đa cấp.

Thành phố cũng tổ chức các đoàn công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại một số tỉnh miền Trung; duy trì hoạt động tư vấn, giải đáp, hỗ trợ người tiêu dùng qua Tổng đài tư vấn. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” năm 2027 sẽ được xem xét khen thưởng.

UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực quản lý, tập trung vào hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không bảo đảm chất lượng và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là hỗ trợ, thúc đẩy và tạo điều kiện để mạng lưới các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hình thành, phát triển, hoạt động hiệu quả đến cấp xã trên địa bàn thành phố.