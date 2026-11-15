Hà Nội triển khai chính sách miễn phí vé sử dụng phương tiện công cộng

Hà Nội miễn phí vé phương tiện vận tải hành khách công cộng với hai nhóm đối tượng

Từ 15/11, Thành phố Hà Nội chính thức chính sách miễn phí vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đối với hai nhóm đối tượng.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, chính sách miễn phí vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng được áp dụng cho hai nhóm đối tượng bao gồm:

(1) Người có tài năng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng và thành viên gia đình gồm cha, mẹ đẻ; cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi thực hiện miễn phí 100% tiền vé trên toàn mạng xe buýt có trợ giá và đường sắt đô thị;

(2) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phân công, bố trí hoặc có hợp đồng lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố cũng được miễn phí vé tháng trên các tuyến xe buýt có trợ giá kết nối Khu công nghệ cao Hòa Lạc, gồm các tuyến 74, 88, 89, 107, 117, 119, E06TC và E07TC. Danh mục sẽ được cập nhật khi có tuyến mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đăng ký qua ứng dụng "Thẻ vé giao thông Hà Nội"

Về cách thức đăng ký vận tải miễn phí này, người dùng có thể thực hiện đăng ký qua ứng dụng “Thẻ vé giao thông Hà Nội” trên điện thoại thông minh với các yêu cầu về hồ sơ theo quy định và được hưởng chính sách miễn phí.

Hà Nội miễn phí vé phương tiện vận tải hành khách công cộng cho một số đối tượng. Ảnh minh họa: PV

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội lưu ý, trước khi hết hạn, người dùng cần xác nhận lại thông tin với cơ quan sử dụng lao động và gửi hồ sơ gia hạn trên ứng dụng. Nếu không gia hạn, tài khoản sẽ tự động chuyển sang vé tháng phổ thông, không còn được hưởng chính sách miễn phí.

Bên cạnh đó, hành khách cần thực hiện chạm (quét) mã QR trên thiết bị kiểm soát vé tại cả cửa lên và cửa xuống để hệ thống ghi nhận đầy đủ chuyến đi; Không cho mượn tài khoản giao thông đã được phê duyệt miễn phí, không dùng ảnh chụp màn hình mã QR.

Thẻ chỉ được dùng trên các tuyến buýt thuộc danh mục nêu trên, đúng mục đích đi lại, làm việc tại Khu công nghệ cao; Thẻ sử dụng sai đối tượng hoặc không hợp lệ sẽ bị thu hồi và không được cấp lại.