Hà Nội triển khai chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 368/KH-UBND ngày 25/9/2026 về triển khai "Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn" trên địa bàn thành phố.

Học sinh được hướng dẫn kỹ năng sử dụng xe máy điện khi tham gia giao thông.

Theo kế hoạch, chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn cho người dân. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, huy động sự tham gia của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội; từng bước chuyển từ "xử lý vi phạm" sang "chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông".

Đối tượng bồi dưỡng gồm người dân từ 30 đến 50 tuổi đã được cấp giấy phép lái xe mô tô; người được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm và thanh thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy. Chiến dịch được triển khai tại các khu dân cư, trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

Công an TP Hà Nội được giao chủ trì triển khai chiến dịch; tổ chức tập huấn, hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hướng dẫn viên tại các xã, phường, cơ quan, đơn vị, xây dựng lực lượng nòng cốt thực hiện tại cơ sở.

Đối với thanh thiếu niên, học sinh, các buổi tuyên truyền phải kết hợp tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT; tập trung cảnh báo hậu quả của việc giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển, hành vi tụ tập đua xe, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng. Kết thúc mỗi buổi tuyên truyền phải tổ chức đánh giá kết quả bằng phần mềm hoặc phiếu đánh giá.

Cùng với công tác tuyên truyền, Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại các tuyến đường, địa bàn thường xuyên xảy ra vi phạm liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi chuyển hướng không quan sát, đi sai làn đường, phần đường, vi phạm tốc độ, tránh, vượt sai quy định.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch giấy phép lái xe phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn cho học viên trước mỗi kỳ sát hạch.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Công an cấp xã tổ chức tuyên truyền, thực hành kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT và đánh giá nhận thức sau tuyên truyền.

Các cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu tăng cường quản lý việc học sinh sử dụng phương tiện đến trường, bảo đảm đúng độ tuổi theo quy định; chú trọng việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện.

UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an triển khai chiến dịch đến các khu dân cư, thôn, tổ dân phố; vận động người dân tích cực tham gia các buổi bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu duy trì tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trên hệ thống truyền thanh cơ sở ít nhất 2 lần/ngày, tập trung vào các khung giờ từ 6h30 đến 8h30 và từ 17h đến 19h. Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, hình thành ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông với thông điệp "đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông".